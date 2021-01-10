3500-4000 lira maaşla, onlarca kadroya yüzlerce kamu personeli alımı yapılıyor. Onlarca kuruma, 43 kadroda istihdam etmek üzere yapılan 966 kamu personeli alımında başvuru genel şartları sayfamızda yer alıyor. İŞKUR üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az ilköğretim mezunu adaylar arasından kamu işçisi ve kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...