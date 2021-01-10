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    • Memurlar
    • 11.01.2021 08:32
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    • 17.01.2021 13:21
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    3500-4000 lira maaşla: Onlarca kadroya yüzlerce kamu personeli alımı

    3500-4000 lira maaşla, onlarca kadroya yüzlerce kamu personeli alımı yapılıyor. Yayımlanan duyurularda en az ilköğretim mezunu adaylar arasından kamu işçisi ve kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puan şartı aranmadan ve 60 KPSS şartı ile kamu işçisi alımında başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor.

    takvim.com.tr
    3500-4000 lira maaşla: Onlarca kadroya yüzlerce kamu personeli alımı

    3500-4000 lira maaşla, onlarca kadroya yüzlerce kamu personeli alımı yapılıyor. Onlarca kuruma, 43 kadroda istihdam etmek üzere yapılan 966 kamu personeli alımında başvuru genel şartları sayfamızda yer alıyor. İŞKUR üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az ilköğretim mezunu adaylar arasından kamu işçisi ve kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    Kamu Memur Alım İlanları

    Hazine ve Maliye Bakanlığından Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 29.01.2021

    Hazine ve Maliye Bakanlığı Stajyer Hazine Kontrolörlüğü sınav ilanı 17.02.2021

    Muş Uzgörür Belediyesi Memur Alım İlanı 05.02.2021

    Siirt Tillo Belediyesi Memur Alım İlanı 22.01.2021

    Gençlik ve Spor Bakanlığı Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alım İlanı 20.01.2021

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 10.01.2021

    Çankırı Yaylakent Belediyesi Memur Alım İlanın 28.01.2021

    İSKİ Müfettiş Yardımcısı Sınav İlanı 10.01.2021

    Mili Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı Sınav İlanı 29.01.2021

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 12.02.2021

    Fırat Kalkınma Ajansından Personel Alımı 15.02.2021

    Ticaret Bakanlığından Ticaret Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı 29.01.2021

    Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığından Personel Alım 29.01.2021

    Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Ceza İnfaz Kurumu Katibi Alım İlanı 05.02.2021

    Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Öğretmen Alımı 29.01.2021

    Adalet Bakanlığından Avukat Alım İlanı 25.01.2021

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan Bilişim Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 19.02.2021

    Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden Asistan Hava Trafik Kontrolörü Giriş Sınavı İlanı 26.02.2021

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden Mühendis Alımı 20.01.2021

    Mevlana Kalkınma Ajansından Personel Alım İlanı 26.02.2021

    İstanbul Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 10.02.2021

    Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Memur Alım İlanı 12.02.2021

    Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 15.02.2021

    TÜM İLANLAR İÇİN: https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/
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    Haberler Memurlar 3500-4000 lira maaşla: Onlarca kadroya yüzlerce kamu personeli alımı