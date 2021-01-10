3500-4000 lira maaşla, onlarca kadroya yüzlerce kamu personeli alımı yapılıyor. Onlarca kuruma, 43 kadroda istihdam etmek üzere yapılan 966 kamu personeli alımında başvuru genel şartları sayfamızda yer alıyor. İŞKUR üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az ilköğretim mezunu adaylar arasından kamu işçisi ve kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
Kamu Memur Alım İlanları
Hazine ve Maliye Bakanlığından Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 29.01.2021
Hazine ve Maliye Bakanlığı Stajyer Hazine Kontrolörlüğü sınav ilanı 17.02.2021
Muş Uzgörür Belediyesi Memur Alım İlanı 05.02.2021
Siirt Tillo Belediyesi Memur Alım İlanı 22.01.2021
Gençlik ve Spor Bakanlığı Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alım İlanı 20.01.2021
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 10.01.2021
Çankırı Yaylakent Belediyesi Memur Alım İlanın 28.01.2021
İSKİ Müfettiş Yardımcısı Sınav İlanı 10.01.2021
Mili Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı Sınav İlanı 29.01.2021
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 12.02.2021
Fırat Kalkınma Ajansından Personel Alımı 15.02.2021
Ticaret Bakanlığından Ticaret Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı 29.01.2021
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığından Personel Alım 29.01.2021
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Ceza İnfaz Kurumu Katibi Alım İlanı 05.02.2021
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Öğretmen Alımı 29.01.2021
Adalet Bakanlığından Avukat Alım İlanı 25.01.2021
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan Bilişim Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 19.02.2021
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden Asistan Hava Trafik Kontrolörü Giriş Sınavı İlanı 26.02.2021
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden Mühendis Alımı 20.01.2021
Mevlana Kalkınma Ajansından Personel Alım İlanı 26.02.2021
İstanbul Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 10.02.2021
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Memur Alım İlanı 12.02.2021
Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 15.02.2021
TÜM İLANLAR İÇİN: https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/