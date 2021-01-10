İçişleri Bakanlığı 1772 yeni sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda alım yapılacak personele ilişkin bilgiler de belirtildi. Buna göre 1462 kişi ile en çok "ÇAĞRI KARŞILAMA PERSONELİ" alımı yapılacağı açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda, alınacak personellere ilişkin başvuru şartları ve verilecek maaşlar da belirtildi. Boş pozisyonlara 22 Mart - 08 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak giriş (sözlü) sınavı ile personel alımlarının yapılacağı ilanda bildirildi.