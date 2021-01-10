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    • 10.01.2021 09:29
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    • 10.01.2021 09:29
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    na 1772 yeni sözleşmeli personel alımı! İçişleri Bakanlığı personel alım ve başvuru şartları

    'na ait internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanla na 1772 yeni sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alıma ilişkin detaylara ve başvuru şartlarına ilan bilgilerinde yer verildi.

    Bakanlığa yüzlerce yeni personel alınacak! İşte şartlar...

    1772 yeni sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda alım yapılacak personele ilişkin bilgiler de belirtildi. Buna göre 1462 kişi ile en çok "ÇAĞRI KARŞILAMA PERSONELİ" alımı yapılacağı açıklandı.

    'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda, alınacak personellere ilişkin başvuru şartları ve verilecek maaşlar da belirtildi. Boş pozisyonlara 22 Mart - 08 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak giriş (sözlü) sınavı ile personel alımlarının yapılacağı ilanda bildirildi.

    İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alım ilanının detayları için tıklayın...

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    Haberler Memurlar İçişleri Bakanlığına 1772 yeni sözleşmeli personel alımı! İçişleri Bakanlığı personel alım ve başvuru şartları