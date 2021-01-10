Türkiye 'de farklı şehirlerdeki Bim, Şok ve A101 marketler bünyesine yapılan personel alımında başvuru detayları haberimizin devamında. Farklı kadrolarda çalıştırılacak personeller için başvuruların internet üzerinden başladığına yer verildi. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...