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    • Memurlar
    • 08.01.2021 09:53
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    • 08.01.2021 09:53
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    ne 14 öğretim üyesi alınacak! Ayvansaray Üniversitesi öğretim görevlisi başvuru şartları

    tarafından yayınlanan ilanla Rektörlüğüne 14 öğretim üyesi alınacağı açıklandı. Yayınlanan ilanda alınacak öğretim üyelerine ilişkin aranan şartlara da yer verildi.

    İstanbul'daki o üniversite 14 öğretim görevlisi alacak

    ne 14 yeni öğretim üyesi alınacağı açıklandı. Alınacak öğretim üyelerinin 5'inin bilgisayar mühendisliği bölümü için arandığı bildirilirken, diğer dallar için bilgiler de ilanda yer aldı.

    'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda başvuracak adaylardan istenen belgeler madde madde aktarıldı.

    İşte istenen bazı belgeler:
    1- Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvurdukları Anabilim Dalını belirten dilekçe,
    2- YÖK Formatında Özgeçmiş . Ekinde yayın listesi.
    3- Onaylı Kimlik Kartı.
    4- İki adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
    5- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (e-Devlet çıktısı) barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)
    6- Onaylı Lisans, yüksek lisans ve uzmanlık/doktora mezuniyet ve doçentlik belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti yada e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi e-Devlet çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.

    İlana ilişkin detaylı bilgi için tıklayın...

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    Haberler Memurlar İstanbul Ayvansaray Üniversitesine 14 öğretim üyesi alınacak! Ayvansaray Üniversitesi öğretim görevlisi başvuru şartları