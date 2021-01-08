İstanbul Ayvansaray Üniversitesine 14 yeni öğretim üyesi alınacağı açıklandı. Alınacak öğretim üyelerinin 5'inin bilgisayar mühendisliği bölümü için arandığı bildirilirken, diğer dallar için bilgiler de ilanda yer aldı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda başvuracak adaylardan istenen belgeler madde madde aktarıldı.

İşte istenen bazı belgeler:

1- Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvurdukları Anabilim Dalını belirten dilekçe,

2- YÖK Formatında Özgeçmiş . Ekinde yayın listesi.

3- Onaylı Kimlik Kartı.

4- İki adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

5- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (e-Devlet çıktısı) barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)

6- Onaylı Lisans, yüksek lisans ve uzmanlık/doktora mezuniyet ve doçentlik belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti yada e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi e-Devlet çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.