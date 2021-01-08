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    • 08.01.2021 09:40
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    25 yeni personel alacak! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alım şartları

    'nun internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanla na 25 yeni personel alımı yapılacağı duyuruldu. İlanda aranan şartlara ilişkin detaylara da yer verildi.

    Bakanlık duyurdu! 25 yeni personel alınacak

    na 25 yeni personel alımı yapılacağı açıklandı. Yayınlanan ilanda alınacak personellerin 5'inin hukuk fakültesi, 10'unun siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, 10'unun da beden eğitimi ve spor öğretimi veren fakültelerden mezun olan kişilerden alınacağı duyuruldu.

    'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda, alınacak personellerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak, 2019 ya da 2020 KPSS'den ilanda belirtilen puan türlerinden en az 60 almak gibi şartları taşıması gerektiği duyuruldu.

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