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    • 07.01.2021 09:29
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    Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine 23 Personeli alıyor

    'na ait internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanla Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'nde istihdam edilmek üzere 23 personeli alımı yapılacağı duyuruldu.

    TÜBİTAK'a 23 yeni personel alınacak

    Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'nde yapılacak çalışmalar için 23 adet personeli alımı yapılacağı açıklandı. Yayınlanan ilanda alınacak personel için şartlara da yer verildi.

    Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda, alınacak personeller için aranan şartlardan bazıları şöyle:
    "Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Telekomünikasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2020 – 2021 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak."

    İlana ilişkin detaylı bilgi için tıklayın

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