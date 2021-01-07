KPSS şartsız 4.200 TL maaşla memur personel alımı başvuru şartları nedir?

2021 Ocak ayı ile birlikte kamu kurum ve özel sektör alımları devam ediyor. İŞKUR üzerinden çeşitli belediyeler tarafından yayınlanan yeni ilanlarda farklı kadrolarda personel alımı yapılacağı açıklanmış olup bu doğrultuda belediyeler ve son başvuru tarihleri haberimizde yer almaktadır. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
7 Ocak İŞKUR belediye iş ilanları başvurusu!
Burdur Kızılkaya Belediyesi Per.Ltd. Şti. 11.01.2021
Muğla Datça Belediyesi Per. Ltd. Şti. 11.01.2021
Ordu İkizce Belediyesi Per. Ltd. Şti. 07.01.2021
Tunceli Hozat Belediyesi Personel A.Ş.07.01.2021