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    • 08.01.2021 08:13
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    • 22.03.2021 13:25
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    KPSS şartsız 4.200 TL maaşla memur personel alımı başvuru şartları nedir?

    İŞKUR üzerinden KPSS şartsız değişik kadrolarda çeşitli belediyeler personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar İŞKUR sitesi üzerinden yapılacaktır. İşte başvuru detayları. Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır.

    KPSS şartsız 4.200 TL maaşla memur personel alımı başvuru şartları nedir?

    2021 Ocak ayı ile birlikte kamu kurum ve özel sektör alımları devam ediyor. İŞKUR üzerinden çeşitli belediyeler tarafından yayınlanan yeni ilanlarda farklı kadrolarda personel alımı yapılacağı açıklanmış olup bu doğrultuda belediyeler ve son başvuru tarihleri haberimizde yer almaktadır. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de

    7 Ocak İŞKUR belediye iş ilanları başvurusu!

    Burdur Kızılkaya Belediyesi Per.Ltd. Şti. 11.01.2021

    Muğla Datça Belediyesi Per. Ltd. Şti. 11.01.2021

    Ordu İkizce Belediyesi Per. Ltd. Şti. 07.01.2021

    Tunceli Hozat Belediyesi Personel A.Ş.07.01.2021

        Zonguldak Karaman Belediyesi Per. Ltd. Şti. 07.01.2021

        Balıkesir Gönen Belediyesi Per. A.Ş. 08.01.2021

        İzmir Karaburun Belediyesi Personel Ltd. Şti. 08.01.2021

        Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Personel Anonim Şirketi.14.01.2021

        Muğla Ula Belediyesi Peronel Ltd.Şti 10.01.2021

        Trabzon Dernekpazarı Belediyesi Personel Limited Şti.

        Çanakkale Troas Bölgesi Belediyeleri Katı Atık yönetim Birliği Pes.Ltd.Şti

        Kırşehir Boztepe Belediyesi Per. Ltd. Şti. 07.01.2021

        Kütahya Yenikent Belediyesi Per.Ltd.Şti. 07.01.2021

            Çorum İskilip Belediyesi Pers. Ltd. Şti 08.01.2021

            Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Per.Ltd.Şti.08.01.2021

            Eskişehir İnönü Belediyesi Personel Ltd.Şti.10.01.2021

            Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Personel Limited Şirketİ.10.01.2021

            Aydın Yenipazar Belediyesi Per. Ltd. Şti. 09.01.2021

            Burdur Tefenni Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 13.01.2021

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            İŞKUR Kayıt Süresi Ne Kadar Geçerlidir? Vatandaşların Kayıt Yenilemesi Gerekir Mi?

            Kayıtların aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren on iki aydır. Kayıtları işlemden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsünden kaydını aktif duruma getirebilirler veya İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarıyla müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince müracaat tarihinden itibaren aktif duruma getirilir. Aktif olarak işlemde kalma süresi içinde işlem görmeyen veya diğer nedenlerle pasif duruma alınan kayıtlar, iş arayan tarafından güncelleninceye kadar aktif olarak değerlendirilmeyecektir.
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