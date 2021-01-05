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    • 05.01.2021 09:53
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    22 sözleşmeli personel alımı yapacak | İstanbul Üniversitesi personel alım şartları

    'nun internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanla İstanbul Üniveritesi'nin 22 sözleşmeli personel alımı yapacağı duyuruldu. Sözleşmeli personellerin sağlık alanında istihdam edileceği belirtildi.

    İstanbul Üniversitesi 22 sözleşmeli personel alımı yapacak

    Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada üniversitenin sağlık biriminde görevlendirilmek üzere 22 sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı.

    ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda alınacak personellere ilişkin detaylara yer verildi. Buna göre başvuracak adayların sadece İstanbul içinde ikamet ediyor olması gerektiği şartlara eklendi. Ayrıca "657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak, Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek" gibi şartlara da yer verildi.

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