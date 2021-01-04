Aydın'da bulunan Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversitede eğitim kadrosuna alınmak üzere 23 adet öğretim ve araştırma görevlisi alımı yapılacağı açıklandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı olan ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda adaylarda aranan şartlar ve başvurulara ilişkin detaylarla ilgili bilgi verildi.

Genel şartlar olarak "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, ALES'ten en az 70 puan almış olmak, ALES puanının geçerlilik süresi sonuç açıklama tarihi itibariyle 5 yıldır" gibi kurallara yer verildi.