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    • Memurlar
    • 04.01.2021 09:42
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    • 04.01.2021 09:42
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    23 öğretim ve araştırma görevlisi alacak! Adnan Menderes Üniversitesi personel alım şartları

    Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kuruma 23 öğretim ve araştırma görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. İlan metninde başvuru ve aranan şartlar belirtildi.

    O üniversite onlarca personel alacak! İşte şartlar

    'da bulunan Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversitede eğitim kadrosuna alınmak üzere 23 adet öğretim ve araştırma görevlisi alımı yapılacağı açıklandı.

    ilan portalı olan ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda adaylarda aranan şartlar ve başvurulara ilişkin detaylarla ilgili bilgi verildi.

    Genel şartlar olarak "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, ALES'ten en az 70 puan almış olmak, ALES puanının geçerlilik süresi sonuç açıklama tarihi itibariyle 5 yıldır" gibi kurallara yer verildi.

    İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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    Haberler Memurlar Adnan Menderes Üniversitesi 23 öğretim ve araştırma görevlisi alacak! Adnan Menderes Üniversitesi personel alım şartları