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    • Memurlar
    • 03.01.2021 09:16
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    • 03.01.2021 09:16
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    34 öğretim üyesi alacak! MSGSÜ öğretim görevlisi alım şartları

    toplam 34 öğretim üyesi alımı yapılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada heykel, resim, mimarlık, seramik ve cam, şehir ve bölge planlama, istatistik, sosyoloji gibi bölümlere alım yapılacağı duyuruldu. İlanda alım şartları ve başvuru tarihi yayınlandı.

    İstanbul'daki üniversite onlarca öğretim görevlisi alacak

    Rektörlüğü tarafından yapılan açıklama ile toplam 34 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada aranan adaylar için istenen şartlar da belirtildi.

    ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre alınacak adaylar için istenen şartlar ilanda belirtildi. Buna göre ilanda "Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Esaslarına göre Öğretim Üyesi alınacaktır." denildi.

    Başvuru süresi olarak ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün süre verildi. İlanda "Son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir" denildi.

    İlanla ilgili diğer detaylar için tıklayın.

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