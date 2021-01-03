Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklama ile toplam 34 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada aranan adaylar için istenen şartlar da belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre alınacak adaylar için istenen şartlar ilanda belirtildi. Buna göre ilanda "Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Esaslarına göre Öğretim Üyesi alınacaktır." denildi.

Başvuru süresi olarak ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün süre verildi. İlanda "Son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir" denildi.

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