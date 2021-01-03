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    • Memurlar
    • 04.01.2021 11:28
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    • 15.03.2021 13:36
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    2021 ... 50 ve 60 KPSS puanı ile memur alımı...

    4.250 TL maaşla devlete 50-60 KPSS puanı ile memur alımı KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu anlamda KPSS 50 ve 60 puan şartıyla kamuya memur alımı yapılacak. Farklı illerde belediyeler ve kamu kurumları bünyesine yapılan memur alımında ilanlar ile ilgili bilgiler sayfamızda yer alıyor. İşte ...

    takvim.com.tr
    Devlete 4.250 TL maaşla 50 ve 60 KPSS puanı ile memur alımı 2021

    4.250 TL maaşla devlete 50-60 KPSS puanı ile memur alımı KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu anlamda KPSS 50 ve 60 puan şartıyla kamuya memur alımı yapılacak. Farklı illerde belediyeler ve kamu kurumları bünyesine yapılan memur alımında ilanlar ile ilgili bilgiler sayfamızda yer alıyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...


    31 Aralık

    BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    15 MEMUR ALACAK

    29 Aralık

    BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    4 MEMUR ALACAK

    15 Aralık

    YAYLAKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 ADET TAHSİLDAR ALACAK

    11 Aralık

    İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    100 ZABITA MEMURU ALACAK

        4 Aralık

        HAFİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        1 MEMUR ALACAK

        TİLLO (SİİRT) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        1 MEMUR ALACAK

        2 Aralık

        UZGÖRÜR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        1 MEMUR ALACAK

        20 Kasım

        BEYOĞLU (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        80 MEMUR ALACAK

        17 Kasım

        ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        İLK DEFA ATANMAK ÜZERE 12 İTFAİYE ERİ 10 ZABITA MEMURU OLMAK ÜZERE 22 MEMUR ALIMI DÜZELTME İLANI

        16 Kasım

        İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        250 MEMUR ALACAK

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        Haberler Memurlar 2021 belediyeye memur alım ilanları... Devlete 4.250 TL maaşla 50 ve 60 KPSS puanı ile memur alımı...