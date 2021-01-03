4.250 TL maaşla devlete 50-60 KPSS puanı ile memur alımı KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu anlamda KPSS 50 ve 60 puan şartıyla kamuya memur alımı yapılacak. Farklı illerde belediyeler ve kamu kurumları bünyesine yapılan memur alımında ilanlar ile ilgili bilgiler sayfamızda yer alıyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
31 Aralık
BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
15 MEMUR ALACAK
29 Aralık
BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
4 MEMUR ALACAK
15 Aralık
YAYLAKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 ADET TAHSİLDAR ALACAK
11 Aralık
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
100 ZABITA MEMURU ALACAK