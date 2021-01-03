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    • Memurlar
    • 03.01.2021 08:55
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    • 03.01.2021 08:55
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    179 sözleşmeli personel alacak! Akdeniz Üniversitesi personel alım şartları

    hemşire, fizyoterapist, psikolog, sağlık teknikeri gibi görevlerle toplam 179 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Alım şartları ve başvuru tarihi yayınlandı.

    O üniversite 179 sözleşmeli personel alacak

    Rektörlüğü tarafından yapılan açıklama ile toplam 179 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada aranan adaylar için istenen şartlar da belirtildi.

    ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre alınacak adaylar için KPSS şartı istendi. KPSS'nin yanı sıra başka şartlar da belirtildi.

    Şartlar arasında lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS(P3) puanı, ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P93), puanı esas alınacağı açıklandı. Hemşire adaylarının 60 (Altmış) ve üzeri puana sahip olması gerektiği bildirildi. Diğer pozisyonlar için 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle değerlendirme yapılacağı belirtildi.

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    Haberler Memurlar Akdeniz Üniversitesi 179 sözleşmeli personel alacak! Akdeniz Üniversitesi personel alım şartları