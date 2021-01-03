Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklama ile toplam 179 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada aranan adaylar için istenen şartlar da belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre alınacak adaylar için KPSS şartı istendi. KPSS'nin yanı sıra başka şartlar da belirtildi.

Şartlar arasında lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS(P3) puanı, ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P93), puanı esas alınacağı açıklandı. Hemşire adaylarının 60 (Altmış) ve üzeri puana sahip olması gerektiği bildirildi. Diğer pozisyonlar için 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle değerlendirme yapılacağı belirtildi.

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