Adalet Bakanlığınca belirlenen "2021 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde uzlaştırıcıya 160-240 lira, uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 481-642 lira, 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 642-802 lira, 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 802-962 lira, 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda ise 962-1123 lira arasında ödeme yapılacak.
Uzlaştırıcıya, uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde 2-3 kişinin taraf olması durumunda 240-320 lira, 4-6 kişinin taraf olması durumunda 320-400 lira, 7-9 kişinin taraf olması durumunda 400-481 lira, 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda ise 481-560 lira arasında ücret ödenecek.
UZLAŞMACI KİMDİR?
Uzlaşma sürecini yürüten kişidir. Cumhuriyet savcısı bu işi bizzat yapabileceği gibi hukuk eğitimi almış bir kişiyi de uzlaştırmacı olarak görevlendirebilir. Taraflar anlaşarak kendilerinin seçtiği bir avukatın veya hukuk eğitimi almış bir diğer kişinin uzlaştırmacı olarak görevlendirilmesini isteyebilirler.
UZLAŞMA NASIL YAPILIR?
• Kolluk görevlileri, Cumhuriyet savcısı ya da hâkim, taraflara uzlaşmanın ne demek olduğunu ve sonuçlarını ayrıntılı bir şekilde anlatır.
• Taraflara uzlaşma isteyip istemedikleri sorulur.
• Taraflar, uzlaşmak isteyip istemediklerini 3 gün içerisinde bildirirler.
• Her iki taraf da uzlaşmak istediğini bildirirse bir uzlaştırmacı görevlendirilir.
• Uzlaşmada taraflar uzlaştırmacı önünde anlaşarak kendileri hakkındaki kararı yine kendileri verirler.
• Suç şüphelisinin ortaklaşa kararlaştırılan şeyi yapmasıyla uzlaşma süreci tamamlanır ve ceza yargılaması biter.
MÜDAFİLERE 2021'DE YAPILACAK ÖDEME TARİFESİ BELİRLENDİ
Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi ve vekillere yapılacak ödemelere ilişkin 2021 yılı tarifesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre, CMK gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde müdafi ve vekillere, soruşturma evresinde takip edilen işler için 499 lira, sulh ceza hakimliklerinde takip edilen işler için 778 lira, asliye ceza mahkemeleri ile çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 856 lira, seri muhakeme usulü uyarınca takip edilen işler için 358 lira, ağır ceza mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1536 lira ödenecek.
Söz konusu kişiler, icra ceza ve fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 856 lira, bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 1536 lira ve Yargıtay'da görülen duruşmalı davalar için de 1729 lira alacak.
Söz konusu tarife bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.