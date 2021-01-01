1 Ocak 2021 memur alım ilanı 28 Kamu kurumu tarafından peş peşe yayımlandı. Kamu personel alım ilanlarına başvuru yapmak isteyenler için adaylarda aranan başvuru şartları açıklandı. Kamu personel olarak görev yapmak isteyen adaylar için yayımlanan memur alım ilanlarına başvuru tarihleri duyuruldu. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
28 KAMU KURUMU KPSS'Lİ KPSS'SİZ MEMUR ALACAK
28 Kamu kurumu tarafından yayımlanan memur alım ilanlarının bazıların KPSS şartı aranırken bazılarında KPSS şartı aranmadığı aktarıldı.
MEMUR ALIM İLANI YAYIMLAYAN KAMU KURUMLARI
2021 memur alım ilanı yayımlayan kamu kurumları personel alım ilanları şöyle:
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MEMUR ALIMI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından merkez teşkilatında (ANKARA) görevlendirilmek amacıyla personel alım ilanı yayımlandı.
Personel alım ilanında KPSS puan sıralamasına göre yapılacağı açıklanarak, "Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların tabloda belirtilen sınava katılacak aday sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yukarıda belirtilen sayıda aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır." denildi.
TÜSEB PERSONEL ALIM İLANI
Resmi Gazete'de Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından personel alım ilanı yayımlandı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı personel alım ilanına hangi adayların başvuru yapacağı açıklandı.
Yayımlanan personel alım ilanında İdari personel alınacağı ve adayların 4-8 Ocak 2021 tarihleri arasında başvuru yapacakları bildirildi.
JANDARMA PERSONEL ALIM İLANI
Yüksek maaşla iş arayan bilişim personelleri için Jandarma Genel Komutanlığı personel alım ilanı yayımladı.
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda açıktan temin yoluyla (8) unvanda (9) sözleşmeli personel temin edileceği bildirildi.