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    • Memurlar
    • 30.12.2020 08:41
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    • 10.03.2021 14:33
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    Performansa göre aylık 3.500 liraya kadar kazanmak size kalmış! Evden ek iş ve çalışma imkanı!

    Salgının olduğu dönemde evden çalışmak isteyenler vatandaşların sayısında artış yaşandığı görüldü. Bu kapsamda özellikle üzerinden yayımlanan evden paketleme işleri ilgiyi üzerine çekiyor. larının dikkatini çeken bu ilanlara özellikle koronoavirüs pandemi döneminde yoğun ilgi gösteriliyor.

    takvim.com.tr
    Performansa göre aylık 3.500 liraya kadar kazanmak size kalmış

    Performansa göre aylık 3.500 liraya kadar kazanmak size kalmış... Salgının dünya genelinde tesirini göstermesiyle birlikte pek çok şirket ve firma evden çalışma modeline geçti. Ancak işleri evden çalışmaya müsait olmayan sektörler koronavirüs kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor. Bu anlamda işten salgın sebebiyle ayrılan ve ailesine evden çalışıp katkı sunmak isteyenlerin rakamı bu günlerde arttı. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    EVDE PAKETLEME İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Evde paketleme işi yapmak isteyenlerin, adreslerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları gerekiyor. Ayrıca kayıttan önce ise İŞKUR evde ek iş başvuru formunu doldurmak gerekiyor. Başvuru yapanların eğitim sertifika belgeleri İŞKUR meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Paketleme işi geldiğinde ise İŞKUR başvuranın cep telefonuna mesaj gönderecek. Farklı el işleri için gelen teklifi kabul eden kadınlar evde 3-4 saatlik çalışmalar ile bin liranın üzerinde gelir elde edebilirler.

    EVDE PAKETLEME İŞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

    EVDE PAKETLEME İŞİ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİ BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

    İŞKUR evde iş imkanı fırsatından yararlanmak isteyen ev hanımları ilgili ilanın yayımlanması ile beraber kendilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek İŞKUR evde ek iş başvuru formu dolduracak. Yapılan her iş başına para ödemesi yapılacak. Kadınlar bu işler sayesinde günde 3-4 saat çalışacak ve ayda minumum 1000 lira maksimum 1500 lira ek gelir kazanma hakkı elde edecekler. Bu sayede hem ekonomik özgürlüklerini kazanacaklar hem de aile ekonomisine katkıda bulunacaklar.

        İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

        Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

        İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

        İŞKUR BÜRO MEMURU ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        İŞKUR SEKRETER ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        İŞKUR GÜVENLİK ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        İŞKUR GARSON ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        İŞKUR KASİYER ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        İŞKUR İLANLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

        * Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
        * Kamu haklarından yasaklanmamış olmak
        * Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak
        * Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak.

        İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

        İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

        Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

        Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.
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        Haberler Memurlar Performansa göre aylık 3.500 liraya kadar kazanmak size kalmış! Evden ek iş ve çalışma imkanı!
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