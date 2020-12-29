Gümrük müşavirliği maaşı ne kadar oldu? 2021 gümrük müşaviri maaşı kaç TL?

Gümrük müşavirliği maaşı ne kadar? 2021 gümrük müşavirliği maaşı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Gümrüklerde görev yapan binlerce çalışan maaş tablosunu araştırıyor. Bilindiği üzere asgari ücrete 500 TL zam yapılmış ve bu zammın ardından birçok ücret ve maaş miktarı değişmişti.
GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MAAŞI NE KADAR?
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, gümrük müşavirliği asgari ücretleri, tebliğin yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2021'den itibaren 51 lira ile 1202 lira arasında olacak.
Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi ise 24 lira-25 bin 300 lira olarak belirlendi.
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ NEDİR?
Gümrük Müşaviri 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nda öngörülen şekilde dolaylı temsilci sıfatıyla eşyanın Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetler içerisinde bulunmaya yetkili kişidir.
Gümrük Müşavirleri her türlü gümrük işlemini takip ederek sonuçlandırabilirler. Başka bir deyişle Gümrük Kanunu'nda işaret edilen gümrük beyanlarını dolaylı temsilci sıfatıyla (dış ticaret erbabının hesabına) yapmaya yetkili kişilerdir.