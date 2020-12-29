Gümrük müşavirliği maaşı ne kadar oldu? 2021 gümrük müşaviri maaşı kaç TL?

Gümrük müşavirliği maaşı ne kadar? 2021 gümrük müşavirliği maaşı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Gümrüklerde görev yapan binlerce çalışan maaş tablosunu araştırıyor. Bilindiği üzere asgari ücrete 500 TL zam yapılmış ve bu zammın ardından birçok ücret ve maaş miktarı değişmişti.