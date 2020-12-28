Diyanet cami rehberi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Cami rehberi ne demek?

3. 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,

4. Sınava müracaatların son günü itibari ile son 5 (beş) yıl içerisinde,Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinin herhangi birinden en az 40 (Kırk) puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak ya da Başkanlıkça belirlenecek dillerin resmi olarak konuşulduğu ülkelerde en az ortaöğretimini tamamladığını belgelendirmek. (Dil belgesi için ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil eşdeğerlilikleri esas alınacaktır.)

PDR ÖĞRETMEN ALIMI

PDR Öğretmen alımı için başvuru şartları şu şekilde açıklandı:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Üniversitelerin lisans düzeyinde tabloda belirtilen bölümlerinin birisinden mezun olmak,