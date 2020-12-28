Diyanet cami rehberi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Cami rehberi ne demek?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı için duyuru yayımlandı. Yapılan duyurunun ardından Diyanet personel alımı başvurusu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, Diyanet personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Diyanet personel alımı başvuru şartları nelerdir? Duyuruda cami rehberi kadrosuna 40 personel alınacağı belirtilmişti. Cami rehberi ne demek sorusunun yanıtı da merak ediliyor.
BAŞVURU TARİHLERİ!
Başvuruda bulunmak isteyen adaylar için başvuruların 30 Aralık ve 13 Ocak 2021 tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacağı ifade edildi.
DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Cami Rehberi olarak görev almak isteyenler için başvuru şartları şu şekilde:
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Dört yıllık dini yüksek öğrenim mezun olmak,
3. 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,
4. Sınava müracaatların son günü itibari ile son 5 (beş) yıl içerisinde,Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinin herhangi birinden en az 40 (Kırk) puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak ya da Başkanlıkça belirlenecek dillerin resmi olarak konuşulduğu ülkelerde en az ortaöğretimini tamamladığını belgelendirmek. (Dil belgesi için ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil eşdeğerlilikleri esas alınacaktır.)
PDR ÖĞRETMEN ALIMI
PDR Öğretmen alımı için başvuru şartları şu şekilde açıklandı:
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Üniversitelerin lisans düzeyinde tabloda belirtilen bölümlerinin birisinden mezun olmak,
3. 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP121 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
CAMİ REHBERLİĞİ NEDİR?
Yerli ve yabancı turistlerce gerçekleştirilen cami ziyaretlerinde Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde istihdam edilen Cami Rehberleri marifetiyle İslam dini, tarihi, mimarisi ve sanatına dair doğru ve güvenilir bilgilendirmeler yapılmaktadır.