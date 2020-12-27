KPSS memur alım tercihlerinde düz memurluk lise önlisans ve lisans taban puanları KPSS sınavından sonra oldukça merak edilmeye başlandı. KPSS 2020/2 seçimleri için geri sayımda son dönemlere girilirken adaylar, 2001, 3001 ve 4001 kalite kodlu memur kadrolarının evvelki atamada kaçla kapattığını araştırmaya başladı. Lise mezunu adaylar arasından önceki atama döneminde 25 düz memur alımı yapıldı. 2001 (Liseden herhangi bir bölümden mezun olanlar) nitelik kodlu kadrolara baktığımızda taban puanlar şu şekilde oluştu:
ORTAÖĞRETİM/LİSE KADROLARI 2001 KODU
Lise mezunu adaylar arasından önceki atama döneminde 25 düz memur alımı yapıldı. 2001 (Liseden herhangi bir bölümden mezun olanlar) nitelik kodlu kadrolara baktığımızda taban puanlar şu şekilde oluştu:
Hizmetli: 95
Şoför: 84
Kaloriferci: 90
Aşçı: 84
Aşçı, kaloriferci ve şoför kadroları için sertifika şartı istenmektedir. (Aşçı ve kaloriferci için sertifika, şoför için ehliyet şartı)
ÖN LİSANS KADROLARI 3001 KODU
Tüm ön lisans mezunlarının başvuru yapabileceği memur kadrolarına baktığımızda 2020/1 tercihlerinde 18 memur alımı yapıldığına yer verildi. İşte 18 memur alımı için oluşan taban puanlar:
Memur: 89
Bilgisayar İşletmeni: 92
Şoför: 86
LİSANS KADROLARI: 4001 KODU
Tüm lisans mezunu adayların başvuru yapabileceği memur kadrolarına baktığımızda ise 2020/1 KPSS tercihlerinde 115 memur alımı yapıldığı görüldü. 4001 nitelik kodlu kadrolara yapılan atamada taban puanlar şu şekilde:
Şoför: 87
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni: 89
Bilgisayar İşletmeni: 90
Memur: 91
Bilet Kontrol Memuru: 91
Not: Bu kadrolara KPSS 'den geçerli puan alan her aday başvuru yapabilir. Tercih yapanlar arasında kadrolara en yüksek KPSS'li adayın ataması yapılır.
MEMUR ALIMI İLANLARI
15 Aralık
YAYLAKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 ADET TAHSİLDAR ALACAK
11 Aralık
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
100 ZABITA MEMURU ALACAK
4 Aralık
HAFİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK
TİLLO (SİİRT) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK
2 Aralık
UZGÖRÜR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK
23 Kasım
PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MEMUR ALIMI İPTAL İLANI YAYINLANDI
20 Kasım
BEYOĞLU (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
80 MEMUR ALACAK
19 Kasım
PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK
17 Kasım
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE 12 İTFAİYE ERİ 10 ZABITA MEMURU OLMAK ÜZERE 22 MEMUR ALIMI DÜZELTME İLANI
16 Kasım
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
250 MEMUR ALACAK
12 Kasım
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
32 MEMUR ALACAK
21 Aralık
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
15 MEMUR ALACAK
11 Aralık
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
100 ZABITA MEMURU ALACAK
4 Aralık
HAFİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK
TİLLO (SİİRT) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK
2 Aralık
UZGÖRÜR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK
23 Kasım
PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MEMUR ALIMI İPTAL İLANI YAYINLANDI
20 Kasım
BEYOĞLU (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
80 MEMUR ALACAK
19 Kasım
PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK
17 Kasım
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE 12 İTFAİYE ERİ 10 ZABITA MEMURU OLMAK ÜZERE 22 MEMUR ALIMI DÜZELTME İLANI
16 Kasım
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
250 MEMUR ALACAK