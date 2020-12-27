ORTAÖĞRETİM/LİSE KADROLARI 2001 KODU

Lise mezunu adaylar arasından önceki atama döneminde 25 düz memur alımı yapıldı. 2001 (Liseden herhangi bir bölümden mezun olanlar) nitelik kodlu kadrolara baktığımızda taban puanlar şu şekilde oluştu:

Hizmetli: 95

Şoför: 84

Kaloriferci: 90

Aşçı: 84

Aşçı, kaloriferci ve şoför kadroları için sertifika şartı istenmektedir. (Aşçı ve kaloriferci için sertifika, şoför için ehliyet şartı)