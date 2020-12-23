İŞKUR'da 3.000 TL maaşla onlarca şehre sınavsız personel alımı başvurusu...

İŞKUR tarafından beklenen TYP ilanları yayınlandı. Toplum Yararına Programlar kapsamında 30 farklı ilde ve farklı ilçelerde en az ilköğretim mezunu yüzlerce personel alımı yapılacak. Peki TYP başvuru şartları neler? TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017'de, 01.01.2018'den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.
TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),
TYP ÇALIŞMA SÜRESİ KAÇ AYDIR?
TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017'de, 01.01.2018'den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.