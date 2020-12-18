BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 16 Ocak 2021 Cumartesi günü, saat 14.00'da gerçekleşecek. 100 sorudan oluşacak olan sınav İstanbul'da gerçekleşecek. Sınavda süre 120 Dakika olacak. Sorularda 5(beş) cevap seçenek sayısı olacak. Sınavda çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.

Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınava bandajı çıkarılmış şeffaf şişe içinde su getirebileceklerdir.

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu- karekodlu geçici kimlik belgesi/ T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.