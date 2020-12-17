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    • Memurlar
    • 18.12.2020 08:13
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    • 25.02.2021 14:43
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    KPSS şartı yok... 'dan kamu ilanları: İşte başvuru şartları

    üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Kamu kurumlarına ve belediyelere yapılan personel, memur ve işçi alımlarının başvuru bilgileri sayfamızda.. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda İŞKUR ile personel alımı yapacak. Türkiye'nin her yerinden onlarca kamu ilanları açıkladı.

    KPSS şartı yok... İŞKUR'dan kamu ilanları: Alımlar başladı

    İŞKUR'dan kamu duyuruları: İŞKUR personel alım bültenlerine tüm süratiyle devam ediyor. Milyonlarca istihdam yaratan İŞKUR iş duyuruları sayfası bayağı yoğun oluyor. Bu bağlamda yeni kamu personelleri aranıyor.

    İŞKUR KAMU KURUMLARI MEMUR ALIMLARI

    Sivas Hafik Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 25.12.2020
    Batı Akdeniz Kalkınma Ajansından Personel Alımı 20.12.2020
    Kırıkkale Çelebi Belediyesi Memur Alım İlanı 17.12.2020
    Sakarya Geyve Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 25.12.2020
    Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansından BEBKA Personel Alımı 18.12.2020
    Çorum Belediye Başkanlığındanİlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 08.01.2021


    Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 18.12.2020
    Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından Memur Alımı 25.12.2020
    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından İtfaiye Eri Alımı 03.01.2021
    Dicle Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 25.12.2020
    Malatya Pötürge Belediyesi Memur Alımİlanı 31.12.2020
    İstanbul Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 29.12.2020
    İstanbul Beyoğlu Belediyesi Memur Alım İlanı 04.01.2021


        Ticaret Bakanlığından Ticaret Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 28.12.2020
        Hazine ve Maliye Bakanlığından Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 29.01.2021
        Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı 18.12.2020
        Hazine ve Maliye Bakanlığı Stajyer Hazine Kontrolörlüğü sınav ilanı 17.02.2021
        Muş Uzgörür Belediyesi Memur Alım İlanı 05.02.2021
        Siirt Tillo Belediyesi Memur Alım İlanı 22.01.2021
        Sivas Hafik Belediyesi Memur Alım İlanı 08.01.2021


        KOSGEB Kobi Uzman Yardımcısı Alım İlanı 29.12.2020
        Gençlik ve Spor Bakanlığı Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alım İlanı 20.01.2021
        YSK Seçim Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 23.12.2020
        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 10.01.2021
        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Sözleşmeli Personel Alımı 18.12.2020
        Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden Personel Alım İlanı 31.12.2020

        Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı

        Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020
        Eskişehir Kentaş Tic. Ltd. Şti. 19.12.2020
        Ankara TÜBİTAK SAGE 21.12.2020
        TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN 21.12.2020
        Ankara TÜBİTAK SAGE 21.12.2020
        Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM Pers. Alımı 28.12.2020
        Muğla MUTTAŞ San. Tic. A.Ş. Engelli Alım İlanı 21.12.2020
        Kırklareli Vize Beleiyesi Per. Ltd. Şti. 17.12.2020
        Van Belvan Ulaşım San. Tic. Ltd. Şti. 18.12.2020


            Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Personel A.Ş. 21.12.2020
            İstanbul Şehir Hatları Tur. San. Tic. A.Ş. 21.12.2020
            İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 18.12.2020
            Sivas Gölova SYDV 20.12.2020
            Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 18.12.2020
            Balıkesir Erdek Grup İnsan Kayn. Yön. Ltd. Şti. 22.12.2020
            İzmir İzdoğa Tic. San. A.Ş. 18.12.2020


            Zonguldak Filyos Belediyesi Per. Ltd. Şti. 17.12.2020
            İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 18.12.2020
            İstanbul Asfalt Fab. San. Tic. A.Ş. Engelli Pers. Alımı 31.12.2020
            Edirne Uzunköprü Beld. Pers. Ltd. Şti. 17.12.2020
            Muğla Kavaklıdere Beld. Pers. Ltd. Şti. 18.12.2020
            Çorum Ortaköy Beld. Ltd. Şti. 19.12.2020
            Antalya Gazibel İnş. Tarım Turz. Ltd. Şti. 22.12.2020
            Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Personel Limited Şirketi.17.12.2020
            Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turz. Tic. Ltd. Şti. 22.12.2020
            Denizli Peraş Pers. Alımı 20.12.2020

            BAŞVURU LİNKLERİ

            https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/

            https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/
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            Haberler Memurlar KPSS şartı yok... İŞKUR'dan kamu ilanları: İşte başvuru şartları