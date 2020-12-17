İŞKUR'dan kamu duyuruları: İŞKUR personel alım bültenlerine tüm süratiyle devam ediyor. Milyonlarca istihdam yaratan İŞKUR iş duyuruları sayfası bayağı yoğun oluyor. Bu bağlamda yeni kamu personelleri aranıyor.
İŞKUR KAMU KURUMLARI MEMUR ALIMLARI
Sivas Hafik Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 25.12.2020
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansından Personel Alımı 20.12.2020
Kırıkkale Çelebi Belediyesi Memur Alım İlanı 17.12.2020
Sakarya Geyve Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 25.12.2020
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansından BEBKA Personel Alımı 18.12.2020
Çorum Belediye Başkanlığındanİlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 08.01.2021
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 18.12.2020
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından Memur Alımı 25.12.2020
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından İtfaiye Eri Alımı 03.01.2021
Dicle Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 25.12.2020
Malatya Pötürge Belediyesi Memur Alımİlanı 31.12.2020
İstanbul Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 29.12.2020
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Memur Alım İlanı 04.01.2021