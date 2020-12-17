ASTSUBAY ALIMINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde muvazzaf astsubay olarak istihdam edilmek üzere başvuru kılavuzunda belirtilen okullara göre alım yapılacak. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan kadın ve erkek adaylardan;

(1) 01 Ocak 2020 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; (a) Ön lisans düzeyinde mezunlar için 25 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1995 ve daha sonraki doğumlular),(b) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1993 ve daha sonraki doğumlular),

2) Yurt içinde en az iki yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO (1)'de gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (yurt içi eş değer programlar dikkate alınmayacak, lisans mezunu adayların mezun olduğu program kaynak okul programı olarak kabul edilecek, lisans mezunu adayların mezun olduğu ön lisans programları kaynak okul programı olarak kabul edilmeyecektir.)