Naıl bekçi olunur? Bekçi olmak için ne yapmak gerekiyor? Bekçi alım tarihi ve başvuruları

NASIL BEKÇİ OLUNUR?

Bekçi alımlarının artmasıyla birlikte "Bekçi nasıl olunur?", "Bekçi nasıl olunur 2020?" gibi soruların cevapları da sıkça araştırılır oldu. Bekçi nasıl olunacağına dair sorularınızın cevaplarını bu başlık altında bulabilirsiniz. Bekçi olmak isteyen kişilerin bekçi alım ilanlarını takip etmesi gerekir. Bakanlık illere alacağı bekçi sayısını belirler ve Polis Akademisine iletir. Polis Akademisi de bakanlığın uygun gördüğü alım yapılacak illerin ve bekçi sayılarının ilanını paylaşır.

Bekçi alım ilanları üzerinden yapılacak başvuruda aranan ilk şart adayların en az lise ve dengi bir okuldan mezun olmuş olmasıdır. Diğer şartlar ise şöyle;

Türk vatandaşı olmak

Başvurunun yapıldığı tarih itibariyle 18 yaşında olmak ve 31 yaşından gün almamış olmak

Askerlik hizmetini tamamlamış olmak

Memur olunmasına ilişkin hiçbir engel taşımıyor olmak (657 sayılı Memurlar Kanunu'nun 48'nci maddesinde yer alan şartlara uyuyor olmak)

Başvurunun yapıldığı tarih esas alınarak o süre zarfında hiçbir siyasi parti üyesi olmamak ya da siyasi parti yan kuruluşları ile ilgisi olmamak

Terör örgütlerine ya da terör örgütü faaliyetine katılmamış olmak

Sağlık sebepleri haricinde herhangi bir sebep dolayısıyla polisten çıkartılmamış olmak

Herhangi bir uyuşturucu madde kullanıcısı olmamak ya da başvuru yapıldığı tarih esas alınarak o süre zarfında uyuşturucu tedavisi görmüyor olmak

Yönetmelikte belirtilen tüm sağlık şartlarına uyuyor olmak

Silahlı göreve ve silah taşımaya hukuki anlamda engel sahibi olmamak

Kamu haklarından yoksun olmamak

Adayın ya da eşinin fuhuş suçunun, kumarla ilişkisinin, uyuşturucu madde sebebiyle idari suçunun olmaması ya da bu suçlardan hüküm giymemiş olması

En az 1.67 ve üzeri boya sahip olmak

18-27 arasında vücut kitle endeksine sahip olmak

Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak

Başvurunun yapıldığı ilde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak

Herhangi bir yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak

Türk toplum kuralları çerçevesinde kötü tanınmıyor olmak

Alkol tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak

Arşiv araştırmasında olumlu sonuç almak

Bekçi olmak isteyen kişilerin başvurusunun olumlu değerlendirilebilmesi için tüm bu şartları taşıyor olması gerekir. En az 1 tanesinin bile uymuyor olması başvurunun iptaline sebep olur.

Bekçilik Başvurularında Gerekli Evraklar

Sınav başvurusuna ilişkin dilekçe

Yeni nesil nüfus cüzdanı, pasaport belgesi ya da sürücü ehliyet belgesi

Mezun olunan kuruma ait diploma belgesi

Başvuru yapılan ilde 1 yıldır ikamet edildiğini kanıtlar nitelikte belge

Son 1 yılda çekilmiş olan, güncel 4 adet biyometrik fotoğraf

Sınav ücretinin yatırıldığı kanıtlar nitelikte belge, dekont

Sağlık bilgilendirme formu

Yaş düzelttirme formu (Yaş düzelttirmesi yapan kişiler için geçerlidir.)

Askerlik hizmetinin tamamlandığına dair asıl belge ve 1 adet kopyası