MSB 2021 personel temin ilanları hakkında herhangi bir duyuru yapılıp yapılmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bazı tarihler aralığında internet sitesinden duyuru yapacak alım yapılacak kadroları ve komutanlığı açıklıyor. Bu kapsamda 2021 yılı içerisinde HKK, KKK, DKK sözleşmeli er, uzman çavuş, astsubay alımı yapılıp yapılmayacağı akıllarda bir soru işareti olarak yerini aldı. Peki, HKK, KKK, DKK sözleşmeli er, uzman çavuş, astsubay alımı ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

SÖZLEŞMELİ ER VE ASTSUBAY ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2021 yılında sözleşmeli er, astsubay alımı hakkında bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yerini alacaktır.