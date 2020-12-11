İŞKUR, KPSS şartsız en az ilkokul mezunu belediye personeli ve memur alımı devam ediyor. İŞKUR üzerinden art arda yayımlanan bültenlere baktığımızda değişik şehirlere personel memur ve emekçi alımı yapıldığı belirtilmekte. KPSS puan koşulu aranmadan yapılan personel alımlarına baktığımızda adayların en az ilkokul mezunu olması gerektiği ifade edildi.
ALIM YAPILAN KADROLAR
İlana başvuru yapacak adaylar aşağıdaki kadrolarda istihdam edilecek:
Hizmet Destek Satınalma şefi
Üretim Planlama Kontrol Şefi
Kalite enspektör yardımcısı
İnşaat mühendisi
Mimar
Beden işçisi
Uzman
Temizlik personeli
İŞTE GÜNCEL BELEDİYE MEMUR ALIMLARI
Antalya Aksu Belediyesi Per. A.Ş. 11.12.2020
Ordu Fatsa Belediyesi Per. A.Ş. 11.12.2020
Giresun Alucra Belediye Başk.Alıcbel İnş.Hafr.Taah.Nak.Tur.Tic.Ltd.Şti.11.12.2020
İzmir Selçuk Belediyesi Personel Ltd.Şti.14.12.2020
Çorum İskilip Belediyesi Personel Ltd. Şti. 11.12.2020
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 12.12.2020
Çanakkale Eceabat Belediyesi Taş Hafr. Pet. Ener. Tic. Ltd. Şti. 12.12.2020
Ordu Fatsa Belediyesi Personel A.Ş.11.12.2020
Ağrı Doğubayazıt Belediyesi Personel Ltd. Şti. 11.12.2020
Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Personel A.Ş. 21.12.2020