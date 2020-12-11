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    • Memurlar
    • 11.12.2020 22:53
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    • 19.02.2021 12:24
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    11 Aralık Belediye personeli ve memur alım ilanları: , şartsız en az ilkokul mezunu belediye personeli ve memur alımı

    üzerinden yayımlanan duyurularda en az ilkokul mezunları arasından farklı belediye başkanlıkları bünyesine personel alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

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    İŞKUR, KPSS şartsız belediye personeli ve memur alımı başvuru şartları nedir?

    İŞKUR, KPSS şartsız en az ilkokul mezunu belediye personeli ve memur alımı devam ediyor. İŞKUR üzerinden art arda yayımlanan bültenlere baktığımızda değişik şehirlere personel memur ve emekçi alımı yapıldığı belirtilmekte. KPSS puan koşulu aranmadan yapılan personel alımlarına baktığımızda adayların en az ilkokul mezunu olması gerektiği ifade edildi.

    ALIM YAPILAN KADROLAR

    İlana başvuru yapacak adaylar aşağıdaki kadrolarda istihdam edilecek:

    Hizmet Destek Satınalma şefi
    Üretim Planlama Kontrol Şefi
    Kalite enspektör yardımcısı
    İnşaat mühendisi
    Mimar
    Beden işçisi
    Uzman
    Temizlik personeli

    İŞTE GÜNCEL BELEDİYE MEMUR ALIMLARI

    Antalya Aksu Belediyesi Per. A.Ş. 11.12.2020

    Ordu Fatsa Belediyesi Per. A.Ş. 11.12.2020

    Giresun Alucra Belediye Başk.Alıcbel İnş.Hafr.Taah.Nak.Tur.Tic.Ltd.Şti.11.12.2020

    İzmir Selçuk Belediyesi Personel Ltd.Şti.14.12.2020

    Çorum İskilip Belediyesi Personel Ltd. Şti. 11.12.2020

    Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 12.12.2020

    Çanakkale Eceabat Belediyesi Taş Hafr. Pet. Ener. Tic. Ltd. Şti. 12.12.2020

    Ordu Fatsa Belediyesi Personel A.Ş.11.12.2020

    Ağrı Doğubayazıt Belediyesi Personel Ltd. Şti. 11.12.2020

    Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Personel A.Ş. 21.12.2020

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        BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

        - Türk vatandaşı olmak.

        - Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

        - Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi'nde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

        - Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

        - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

        - İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
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        Haberler Memurlar 11 Aralık Belediye personeli ve memur alım ilanları: İŞKUR, KPSS şartsız en az ilkokul mezunu belediye personeli ve memur alımı