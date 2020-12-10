3.250 ve 4.250 TL ücretle ikamet koşulsuz belediye memuru alımı için vatandaşlar internette araştırmalar yapıyor. Bu anlamda KPSS koşulu olmadan ve imtihansız alımlar izleniyor. Belediyelere 3.250 ve 4.250 TL ücretle memur ve işçi alımı müracaatları için sayfamızda yer alan linke tıklayabilirsiniz. Müracaatlar sırasında en fazla hassasiyet gösterilmesi gereken mevzulardan biri de müracaat etilen kısmın bireyin kalitelerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır.