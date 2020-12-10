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    • Memurlar
    • 11.12.2020 08:24
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    • 17.02.2021 14:14
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    3.250 ve 4.250 TL maaşla başvuru şartları - Belediyelere şartsız kadrolar...

    Belediyelerde kontratlı personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu ilanların yapılması sonrasında şahısların 'lerini belediyelere götürerek müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Müracaatlar sırasında en fazla hassasiyet gösterilmesi gereken mevzulardan biri de müracaat etilen kısmın bireyin kalitelerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır.

    Belediyelere KPSS şartsız memur alımı yapılacak!

    3.250 ve 4.250 TL ücretle ikamet koşulsuz belediye memuru alımı için vatandaşlar internette araştırmalar yapıyor. Bu anlamda KPSS koşulu olmadan ve imtihansız alımlar izleniyor. Belediyelere 3.250 ve 4.250 TL ücretle memur ve işçi alımı müracaatları için sayfamızda yer alan linke tıklayabilirsiniz. Müracaatlar sırasında en fazla hassasiyet gösterilmesi gereken mevzulardan biri de müracaat etilen kısmın bireyin kalitelerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır.

    SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    HAFİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MEMUR ALACAK

    TİLLO (SİİRT) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MEMUR ALACAK

    UZGÖRÜR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MEMUR ALACAK

    PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    MEMUR ALIMI İPTAL İLANI YAYINLANDI

    BEYOĞLU (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    80 MEMUR ALACAK

    19 Kasım

    PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 MEMUR ALACAK

        17 Kasım

        ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        İLK DEFA ATANMAK ÜZERE 12 İTFAİYE ERİ 10 ZABITA MEMURU OLMAK ÜZERE 22 MEMUR ALIMI DÜZELTME İLANI

        16 Kasım

        KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        2 MEMUR ALACAK

        İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        250 MEMUR ALACAK

        12 Kasım

        ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        12 İTFAİYE ERİ, 10 ZABITA MEMURU OLMAK ÜZERE 22 MEMUR ALACAK

        11 Kasım

        GEYVE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        8 ZABITA MEMURU ALACAK

        6 Kasım

        ÇELEBİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        1 MEMUR ALACAK
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        Haberler Memurlar 3.250 ve 4.250 TL maaşla ikamet şartsız belediye memuru alımı başvuru şartları - Belediyelere KPSS şartsız kadrolar...