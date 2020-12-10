3.250 ve 4.250 TL ücretle ikamet koşulsuz belediye memuru alımı için vatandaşlar internette araştırmalar yapıyor. Bu anlamda KPSS koşulu olmadan ve imtihansız alımlar izleniyor. Belediyelere 3.250 ve 4.250 TL ücretle memur ve işçi alımı müracaatları için sayfamızda yer alan linke tıklayabilirsiniz. Müracaatlar sırasında en fazla hassasiyet gösterilmesi gereken mevzulardan biri de müracaat etilen kısmın bireyin kalitelerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır.
SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
HAFİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK
TİLLO (SİİRT) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK
UZGÖRÜR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK
PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MEMUR ALIMI İPTAL İLANI YAYINLANDI
BEYOĞLU (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
80 MEMUR ALACAK
19 Kasım
PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK