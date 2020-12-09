KTÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

1– Başvuracak adaylar 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.

2 – Türk Ceza Kanunu'nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1(bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

3- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişiği bulunmamak.

4- Adaylar mezuniyetine göre; 2020 KPSS Lisans (B) grubu 2020 KPSS Ön Lisans (B) grubu ve 2018 KPSS Ortaöğretim (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.