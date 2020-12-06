İŞKUR kurum dışı işçi alımı, son günlerde pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Binlerce kişinin araştırdığı İŞKUR kurum dışı işçi alımı başvurusu, kurumların belirlediği sürece göre gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR kurum dışı işçi alımı için ilanlar nereden görüntülenir? İşte, kurum dışı işçi alımı hakkında bazı bilgiler
6 ARALIK İŞKUR KURUM DIŞI İLANLARI
Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020
Eskişehir Kentaş Tic. Ltd. Şti. 19.12.2020
TÜBİTAK BİLGEM 14.12.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE 21.12.2020
TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN 21.12.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE 21.12.2020
Konya Taşkent SYDV Pers. Alımı 14.12.2020
Konya Şehir Hiz. A.Ş. 10.12.2020
Isparta Uluborlu Beld. Pers. Hiz. Ltd. Şti. 10.12.2020
Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi Araştırmacı Alımı 14.12.2020
Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 07.12.2020
Eskişehir Alpu Beld. Bşk. Tic. A.Ş. 07.12.2020
İstanbul Şehir Hatları Turz. Tic. A.Ş. 10.12.2020
İzmir İzelman Gen. Tic. A.Ş. 08.12.2020
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm İmar Tic. A.Ş. 07.12.2020
İzmir İzenerji Turz. San. Tic. A.Ş. 07.12.2020
Balıkesir Gönen Belediyesi Personel A.Ş. 08.11.2020
İstanbul Estur San. Tic. A.Ş. 07.12.2020
Afyonkarahisar Üç Hilal İnş. Temz. San. Tic. Ltd. Şti. 08.12.2020
Bartın Gıda İnş. Peyzaj Tur. Nak. Eğt. Akar.Tem. San. ve Ltd. Şti. 07.12.2020
Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM Pers. Alımı 28.12.2020
Konya Cihanbeyli SYDV Pers. Alımı 09.12.2020
İstanbul Bimtaş Boğaziçi Peyzaj İnş.Müş.Tek.Hiz.San.Tic.A.Ş.08.12.2020
Eskişehir Espark Park Bahçe Peyzaj Temz. A.Ş.06.12.2020
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Konut İmar Plan Tur.Pers.San.Tic.A.Ş.07.12.2020
Kayseri Sarız Belediyesi Personel Ltd.Şti.08.12.2020
İzmir Selçuk Belediyesi Personel Ltd.Şti.14.12.2020
Kütahya Şaphane Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı.11.12.2020
Kütahya Merkez SYDV Başkanlığı.11.12.2020