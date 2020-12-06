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    • 13.12.2020 17:01
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    şartsız sınavsız 3.000-3500 TL maaşla onlarca şehre personel alımı başvuruları devam ediyor

    Genellikle geçici süreli olarak alınan , il ve kamu kurumu bazında yayımlanıyor. Peki, kurum dışı işçi alımı ilanları nasıl görüntülenir ve başvuru nereden yapılır? İŞKUR aracılığıyla yayımlanan personel alımlarına baktığımızda adayların kamuya bağlı şirketlerde, edileceğine yer verildi.

    takvim.com.tr
    KPSS şartsız sınavsız 3.000-3500 TL maaşla onlarca şehre personel alımı

    İŞKUR kurum dışı işçi alımı, son günlerde pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Binlerce kişinin araştırdığı İŞKUR kurum dışı işçi alımı başvurusu, kurumların belirlediği sürece göre gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR kurum dışı işçi alımı için ilanlar nereden görüntülenir? İşte, kurum dışı işçi alımı hakkında bazı bilgiler

    6 ARALIK İŞKUR KURUM DIŞI İLANLARI


    Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020
    Eskişehir Kentaş Tic. Ltd. Şti. 19.12.2020
    TÜBİTAK BİLGEM 14.12.2020
    Ankara TÜBİTAK SAGE 21.12.2020
    TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN 21.12.2020
    Ankara TÜBİTAK SAGE 21.12.2020
    Konya Taşkent SYDV Pers. Alımı 14.12.2020


    Konya Şehir Hiz. A.Ş. 10.12.2020
    Isparta Uluborlu Beld. Pers. Hiz. Ltd. Şti. 10.12.2020
    Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi Araştırmacı Alımı 14.12.2020
    Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 07.12.2020
    Eskişehir Alpu Beld. Bşk. Tic. A.Ş. 07.12.2020
    İstanbul Şehir Hatları Turz. Tic. A.Ş. 10.12.2020
    İzmir İzelman Gen. Tic. A.Ş. 08.12.2020
    İstanbul Beyoğlu Dönüşüm İmar Tic. A.Ş. 07.12.2020


    İzmir İzenerji Turz. San. Tic. A.Ş. 07.12.2020
    Balıkesir Gönen Belediyesi Personel A.Ş. 08.11.2020
    İstanbul Estur San. Tic. A.Ş. 07.12.2020
    Afyonkarahisar Üç Hilal İnş. Temz. San. Tic. Ltd. Şti. 08.12.2020
    Bartın Gıda İnş. Peyzaj Tur. Nak. Eğt. Akar.Tem. San. ve Ltd. Şti. 07.12.2020
    Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM Pers. Alımı 28.12.2020
    Konya Cihanbeyli SYDV Pers. Alımı 09.12.2020


    İstanbul Bimtaş Boğaziçi Peyzaj İnş.Müş.Tek.Hiz.San.Tic.A.Ş.08.12.2020
    Eskişehir Espark Park Bahçe Peyzaj Temz. A.Ş.06.12.2020
    İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Konut İmar Plan Tur.Pers.San.Tic.A.Ş.07.12.2020
    Kayseri Sarız Belediyesi Personel Ltd.Şti.08.12.2020
    İzmir Selçuk Belediyesi Personel Ltd.Şti.14.12.2020
    Kütahya Şaphane Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı.11.12.2020
    Kütahya Merkez SYDV Başkanlığı.11.12.2020
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    Haberler Memurlar KPSS şartsız sınavsız 3.000-3500 TL maaşla onlarca şehre personel alımı başvuruları devam ediyor