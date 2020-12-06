İŞKUR kurum dışı işçi alımı, son günlerde pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Binlerce kişinin araştırdığı İŞKUR kurum dışı işçi alımı başvurusu, kurumların belirlediği sürece göre gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR kurum dışı işçi alımı için ilanlar nereden görüntülenir? İşte, kurum dışı işçi alımı hakkında bazı bilgiler