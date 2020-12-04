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    • 04.12.2020 10:15
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    300 defterdarlık uzman yardımcısı alım ilanı 'de yayımlandı

    Son dakika haberi... Hazine ve daha önce açıkladığı 300 defterdarlık uzman yardımcısı alımına ilişkin detaylar belli oldu. Başvurular 18 Ocak-19 Ocak 2021'de Bakanlığın sitesi üzerinden elektronik ortamda gerçekleşecek.

    300 defterdarlık uzman yardımcısı alınacak

    Hazine ve daha önce açıkladığı 300 defterdarlık uzman yardımcısı alımına ilişkin detaylar belli oldu.

    'de yayımlanan ilana göre, defterdarlık uzman yardımcıları Bakanlığın taşra teşkilatlarında (defterdarlıklarda) görevlendirilecek.

    Başvurular 18 Ocak-29 Ocak 2021'de Bakanlığın sayfası (www.hmb.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

    'da yapılacak giriş sınavının tarihi, sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri de Bakanlığın internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek.

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    Haberler Memurlar 300 defterdarlık uzman yardımcısı alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı