İŞKUR'dan en az ilkokul mezunu temizlik görevlisi ve en az lise mezunu büro memuru alımı

Aralık ayı ile beraber İŞKUR tarafından yapılan personel alımları bir bir açıklanmaya devam ediyor. Bu anlamda en az ilkokul mezunu temizlik görevlisi ve en az lise mezunu büro memuru alımı için detaylar sayfamızda. Milyonlarca iş arayan vatandaş, İŞKUR'da işine ve eğitim kalitesine göre uygun olan iş bültenlerine basitçe erişebiliyor.
TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN BAŞVURULAR
İŞKUR, başvuruları temizlik görevlisi pozisyonuna online olarak da kabul ediyor. Özel sektör ve kamu kurumu bünyesine yapılacak olan alımlara başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları ve sağlık problemlerinin bulunmaması gerekmektedir.
TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN BAŞVURULAR