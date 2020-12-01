4.000 TL maaşla kamuya Aralık ayı personel alımı... O illerimizde yaşayanlar için İŞKUR 1 Aralık kamu personel alımı ilanları açıklandı. 4.000 TL maaşla kamuya Kasım ayı personel alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Belediye başkanlıkları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından personel, işçi ve memur alımı yapılacağına yer verildi.
4.000 TL maaşla kamuya Aralık ayı personel alımı
Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020
Eskişehir Kentaş Tic. Ltd. Şti. 19.12.2020
TÜBİTAK BİLGEM 14.12.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 03.12.2020
Van İpekyolu Belediye Başkanlığı 03.12.2020
Van İpekyolu Belediye Başkanlığı 03.12.2020
Manisa BESOT San. Tic. A.Ş. 01.12..2020
Denizli PERAŞ San. Tic. A.Ş. 01.12.2020
Bitlis Mutki Belediyesi Per. Ltd. Şti. 02.12.2020
Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Tur. San. Tic. Ltd. Şti. Engelli Alım İlanı 01.12.2020
Bursa Tarım A.Ş. 01.12.2020
Ankara Elmadağ SYDV 02.12.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE 21.12.2020
TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN 21.12.2020
Çanakkale Eceabat Belediyesi Taş. Hafr. Pet. San Tic. Ltd.Şti. 01.12.2020