4.000 TL maaşla kamuya Aralık ayı personel alımı... O illerimizde yaşayanlar için İŞKUR 1 Aralık kamu personel alımı ilanları açıklandı. 4.000 TL maaşla kamuya Kasım ayı personel alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Belediye başkanlıkları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından personel, işçi ve memur alımı yapılacağına yer verildi.