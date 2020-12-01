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    • 08.02.2021 14:45
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    O illerimizde yaşayanlar dikkat! 4.000 TL maaşla kamuya !

    'da kamu ilanları kısmında yayımlanan ilanlara baktığımızda aşağıdaki pozisyonlara personel ve işçi alımı yapıldığı görülüyor. İŞKUR kayıt işlemlerinizi üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

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    4.000 TL maaşla kamuya Aralık ayı personel alımı başvuru şartları!

    4.000 TL maaşla kamuya Aralık ayı personel alımı... O illerimizde yaşayanlar için İŞKUR 1 Aralık kamu personel alımı ilanları açıklandı. 4.000 TL maaşla kamuya Kasım ayı personel alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Belediye başkanlıkları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından personel, işçi ve memur alımı yapılacağına yer verildi.

    4.000 TL maaşla kamuya Aralık ayı personel alımı

    Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020
    Eskişehir Kentaş Tic. Ltd. Şti. 19.12.2020
    TÜBİTAK BİLGEM 14.12.2020
    Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 03.12.2020
    Van İpekyolu Belediye Başkanlığı 03.12.2020
    Van İpekyolu Belediye Başkanlığı 03.12.2020


    Manisa BESOT San. Tic. A.Ş. 01.12..2020
    Denizli PERAŞ San. Tic. A.Ş. 01.12.2020
    Bitlis Mutki Belediyesi Per. Ltd. Şti. 02.12.2020
    Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Tur. San. Tic. Ltd. Şti. Engelli Alım İlanı 01.12.2020
    Bursa Tarım A.Ş. 01.12.2020
    Ankara Elmadağ SYDV 02.12.2020
    Ankara TÜBİTAK SAGE 21.12.2020
    TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN 21.12.2020
    Çanakkale Eceabat Belediyesi Taş. Hafr. Pet. San Tic. Ltd.Şti. 01.12.2020


        Tunceli Nazımiye SYDV 02.12.2020
        Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Sağ. Kült. Spor Dai. Başk. İkt. İşl. Müd. 04.12.2020
        İzmir Biyotıp Genom Merkezi 01.12.2020
        İstanbul Şehir Hatları Tur. San. Tic. A.Ş. 03.12.2020
        Manisa BESOT San. Tic. A.Ş. 02.12.2020
        Bursa Belkar Tem. Tur. Akar. Nak. Tar. İnş. Org. San. Tic. Ltd. Şti. 04.12.2020
        Ankara TÜBİTAK SAGE 21.12.2020
        Bursa Belkar Tem. Tur. Akar. Nak. Tic. Ltd. Şti. 04.12.2020


        Konya Taşkent SYDV Pers. Alımı 14.12.2020
        Denizli Peraş İşçi Alımı 04.12.2020
        Çanakkale Ezine 22 Eylül Des. Tur. Tic. Ltd. Şti. 04.12.2020
        İzmir İzdoğa San. A.Ş. 05.12.2020
        Kırıkkale Delice Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 01.12.2020
        Ordu Orbel A.Ş.01.12.2020
        Mersin Büyükşehir Kültür Sanat A.Ş. 02.12.2020
        Konya Şehir Hiz. A.Ş. 10.12.2020
        Isparta Uluborlu Beld. Pers. Hiz. Ltd. Şti. 10.12.2020

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        ALIM YAPILAN KADROLAR

        - Beden işçisi

        - Güvenlik görevlisi

        - Temizlik görevlisi

        - Veteriner sağlık teknisyeni

        - Veteriner hekim

        - Operatör

        - Şoför

        - Jeoloji mühendisi

        - Aşçı

        - Okul öncesi öğretmeni

        - İdari İşler uzmanı

        - Destek personeli,

        - Basın yayın işleri personeli

        - Büro memuru

        - Mühendis

        - Mükine Mühendisi

        - İşyeri hekimi,

        - Danışma memuru

        - İnşaat teknikeri

        - Hasta yaşlı bakımı personeli
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        Haberler Memurlar O illerimizde yaşayanlar dikkat! 4.000 TL maaşla kamuya Aralık ayı personel alımı başvuru şartları!