Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 19 şehirde hastane personel alımı yapılacağı duyuruldu. KPSS şartı aranmaksızın alanında kalifiye olan kimsenin mezuniyet durumu en az ilkokul olmak şartı ile başvuru yapabiliyor. Özel hastanelerde ve devlet hastanelerinde yapılan personel lımlarının detayları için haberi inceleyebilirsiniz. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor.
19 ŞEHİRDE 133 HASTANE PERSONEL ALIMI YAPILACAK
İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 19 şehirde bulunan hastanelerde çalışacak personellerde aranan başvuru şartları aktarıldı. Hastane personel alım ilanına başvuru yapacak adayların E-devlet şifresi ile İŞKUR üzerinden oluşturdukları iş arayan girişi yapılması sonrasında başvuruların yapılacağı belirtildi.
BAŞVURULAR BAŞLADI
Hastane personel alım ilanında adayların Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı olarak görevlendirileceği belirtilerek adaylarda aranan başvuru şartları aktarıldı. Başvuru yapacak adayların en kısa sürede başvuru yapmaları gerektiği vurgulandı.
HASTA VE YAŞLI BAKIM GÖREVLİSİ
Hasta ve Yaşlı bakımı görevlisi olarak çalışacak adayların yapacakları görevler arasında, Hasta ve yaşlının vücut temizliğini yapmak, yardım etmek, Hasta ve yaşlının beslenme ihtiyacını karşılamak, Bakım vereceği hastanın hastalığı hakkında bilgi sahibi olmak, Hasta ve yaşlıyı kazalardan korumak, düşmelere karşı ev içi önlemler almak, Enfeksiyonlardan korunmak için gerekli tedbirleri almak gibi görevleri yerine getirmeleri gerektiği belirtildi.