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    • 04.02.2021 13:04
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    en az ilkokul mezunu hastane personel alımı yapılıyor! (Temizlik Görevlisi-)

    'dan hastanelere Aralık ayı personel alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Tüm genelinde hastanelere personel alımları yapılıyor. Türkiye genelinde 19 şehirde 133 hastane personel alım ilanı yayımlandı. Hastane personel alım ilanına başvuruların İŞKUR üzerinden online yapılacağı aktarıldı.

    takvim.com.tr
    En az ilkokul mezunu İŞKUR hastane personel alımı başvuru şartları

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 19 şehirde hastane personel alımı yapılacağı duyuruldu. KPSS şartı aranmaksızın alanında kalifiye olan kimsenin mezuniyet durumu en az ilkokul olmak şartı ile başvuru yapabiliyor. Özel hastanelerde ve devlet hastanelerinde yapılan personel lımlarının detayları için haberi inceleyebilirsiniz. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor.

    19 ŞEHİRDE 133 HASTANE PERSONEL ALIMI YAPILACAK

    İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 19 şehirde bulunan hastanelerde çalışacak personellerde aranan başvuru şartları aktarıldı. Hastane personel alım ilanına başvuru yapacak adayların E-devlet şifresi ile İŞKUR üzerinden oluşturdukları iş arayan girişi yapılması sonrasında başvuruların yapılacağı belirtildi.

    BAŞVURULAR BAŞLADI

    Hastane personel alım ilanında adayların Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı olarak görevlendirileceği belirtilerek adaylarda aranan başvuru şartları aktarıldı. Başvuru yapacak adayların en kısa sürede başvuru yapmaları gerektiği vurgulandı.

    HASTA VE YAŞLI BAKIM GÖREVLİSİ

    Hasta ve Yaşlı bakımı görevlisi olarak çalışacak adayların yapacakları görevler arasında, Hasta ve yaşlının vücut temizliğini yapmak, yardım etmek, Hasta ve yaşlının beslenme ihtiyacını karşılamak, Bakım vereceği hastanın hastalığı hakkında bilgi sahibi olmak, Hasta ve yaşlıyı kazalardan korumak, düşmelere karşı ev içi önlemler almak, Enfeksiyonlardan korunmak için gerekli tedbirleri almak gibi görevleri yerine getirmeleri gerektiği belirtildi.

        Öte yandan diğer görevleri ise şöyle:

        Hasta ve yaşlının tansiyon ve nabzını ölçmek, Vücudun hareket gereksinimini karşılayacak egzersizler yaptırmak, nefes ve hareket çalışmalarını gerçekleştirmelerini sağlamak, Doktorlar tarafından önerilen tedavi yöntemlerini kullanmalarına/uygulamalarına yardımcı olmak, Kullanılacak ilaçların takibini yapmak, Pozisyon vermek ve kaldırmak, Pansuman yapmak, ilaçlarını vermek, Lavman yapmak, Giyinme ve soyunmalarına yardım etmek, Yataklarını yapmak, temizlemek, Bakım sırasında karşılaşılabilecek acil durumlarda sağlık personeli gelinceye kadar önlem almak, Sürekli bakım ve tedavi gerektiren hastalara psikolojik destek sağlamak, Yaşlı kişilere kişisel ve sosyal sorunlarının çözümünde yardımcı olmak, doktor ve resmi dairelerdeki işlemlerinde yardımcı olmak, Hasta ve yaşlının kendi kendilerine yaşamlarını sürdürmelerine, boş vakitlerini değerlendirmelerine yardımcı olmak, Hasta ve yaşlının bakımında kişisel sağlık kurallarına uymak, temizlik gereksinimlerini ( vücut banyosu veya silme) karşılamak, Sürekli yatan hasta ve yaşlıda görülebilecek komplikasyonların önlenmesine yönelik tedbirler almak, Hasta ve yaşlının sosyal fonksiyonlarını yerine getirmeye yönelik yardımlar yapmak ve uğraşıya yönlendirmek, Alzheimer hastalığı, beyin damar hastalıkları, parkinson hastalığı, osteoporoz(kemik erimesi), osteoartrit(kireçlenme) vb. yaşlı hastalıklarının nedenleri, korunma yollarını, ve yaşlı bireyde oluşturduğu yakınmaları bilmek, aile fertlerini bilgilendirmek, Hasta ve yaşlının yürümeye yardımcı cihazları kullanmalarına yardımcı olmak.

        ÖZEL HASTANELERE ALIM YAPILACAK

        İnternet üzerinden yayımlanan personel alımlarında adayların özel hastaneler bünyesinde istihdam edileceğine yer verilirken, başvuru yapmak isteyen adayların şahsen müracaatını yapması gerektiğine yer verildi.

        KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

        İŞKUR ile kariyer sayfası üzerinden yayımlanan personel alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel koşulları taşıması gerekmektedir:

        - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        - Hastane ortamında çalışmasına engel bir sağlık sorunuı olmaması,

        - Hastalarla iletişimi kuvvetli olan ve sabırlı,

        - Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek,

        - Vardiyalı çalışma sistemine

        - Mesleğin gerektirdiği özel şartlara hazi olmak.

        Ambulans şoförü alımı:

        https://www.kariyer.net/is-ilanlari/#&kw=ambulans

        BAŞVURU

        İŞKUR üzerinden yapılan personel alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki adımları izleyerek müracaatını yapması gerekmektedir.

        https://esube.iskur.gov.tr/

        İŞKUR e sube sayfasına gidin. Yukarıdaki linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın.

        Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ İlanları linkine tıklayın. Son olarak iş arama sayfası karşınıza çıkacak.

        Burada MESLEK yazan kısma , başvuru yapmak istediğiniz kadroyu yazıp ARA butonuna tıklayın. İlanlar sıralanacaktır.
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