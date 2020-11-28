Polis Akademisi Başkanlığı tarafından POMEM öğrenci alımlarına dair önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada yer alan bilgilere göre 6.400 lisans, 1.600 önlisans olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacak. Duyurunun ardından gözler başvurunun ne zaman yapılacağına ve başvuru şartlarına çevrildi. Peki, POMEM 27. dönem başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

POMEM 27. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

POMEM 27. dönem başvurularının ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Alıma ilişkin esaslar ve sınav takvimi önümüzdeki günlerde duyurulacak.

İşte PA duyurusunda yer alan bilgiler;