İŞKUR tarafından en az ilkokul mezunu işbaşı eğitim programları ile personel alımı yapılıyor. Konfeksiyon İşçisi, Büro İşçisi, Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı, Büro Memuru, Sekreter kadrolarında alımlar yapılıyor. İstihdam garantili meslek eğitim kursları içerisinde en az yüzde ellisi, yüzde yirmi günden daha az olmayacak şekilde meslek süresi kadar istihdam etme hakkına sahip olacaktır.
GÜNCEL İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI
İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI ŞARTLARI NEDİR?
- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 15 yaşını tamamlamış olmak,
- İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
- Emekli olmamak,
- Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
- Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma
- İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,
- Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.
- Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.