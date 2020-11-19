İŞKUR KURSA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

2. 15 yaşını tamamlamış olmak,

3. Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,

4. Kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak,

5. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,

6. Emekli olmamak,

7. Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak.

Belirtilen şartları sağlayan ve kursa devam etmelerine engel durumları bulunmayan yükseköğretim ve açık öğretim öğrencileri de kurslara katılabilmektedirler. Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler.