Son senelerin en popüler İŞKUR programlarından birisi olan "İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı" iş arayan bireylerin deneyim edinmesi ve teorik olarak eğitimini aldığı iş dallarında işe başlamasına imkân sağlar. İŞKUR İşbaşı Eğitim programının esas emeli, işsiz olan bireylerin iş edinmesini ve bunu yaparken de tecrübe elde etmesini sağlamaktır.
İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?
Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır. Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR'dan da talep edebilirler.
İş Başı Eğitim Kurslarına Kimler Başvuruda Bulunabilir?
İŞKUR'un internet sitesi üzerinden işsiz olarak kayıtlı olan kişiler.En az 15 yaşını dolduran kişiler.İşverenlerin birinci ya da ikinci derecen kan bağı olmayan, akraba olmayan kişiler.İş verenin eşi ya da hısımı olmayan kişiler.
Eğitime son 1 ay kala uzun zamanlı bir şekilde sigorta primi yatmayan kişiler.Eğitimin başlamasına 3 ay kala eğitime başvuru yapmış kişinin iş verenin daha önceden çalışanı olmayan kişiler.
Tarımsal etkinlikler içinde yer alan ve isteğe bağlı sigortalı olmayı tercih eden kişiler, Devletten maddi manevi herhangi bir yardım ve aylık alan kişiler de bu programdan yararlanabilecek.
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