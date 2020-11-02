Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 02.11.2020 15:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.11.2020 15:00
    ABONE OL

    başladı mı? başvuru şartları nelerdir?

    başvuru şartları nelerdir? başvurusu yapmak isteyenler başvuruların nasıl yapılacağını merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada 12 bin sağlık personeli alınacağı yapıldığını duyurmuştu. Alımlarda branş dağılımının nasıl olacağı merak ediliyor. Koca 28 Ekim günü yaptığı açıklamada "Önümüzdeki hafta, muhtemelen Kasım ayının ilk haftası 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına çıkacağımızı müjdelemek istiyorum." demişti. Kasım ayının gelmesiyle birlikte 12 bin sağlık bakanı personel alımı başvurusunun nasıl yapılacağı sorgulanıyor.

    takvim.com.tr
    12 bin sağlık personeli alımı başladı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?

    12 bin sağlık personel alımı başladı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hastanelerde çalışmak için başvuru yapmak isteyen sağlık personelleri 12 bin sağlık personeli alımı başvuru tarihini merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı personel başvurusu nasıl yapılır? Son başvuru döneminde hemşire kadrosuna ağırlık verilmesi nedeniyle bu dönemde de en çok alımların hemşire ve ebe gibi kadrolarda olması bekleniyor.

    12 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞLADI MI?

    Başvuru dönemi henüz başlamadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alımların Kasım ayının ilk haftasında başlayacağını duyurmuştu. Bu hafta için ilanın yayınlanması bekleniyor.

    BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    12 bin personel alımına ilişkin başvuru şartları henüz açıklanmadı. Ancak son alımda başvuru şartları şöyle belirlenmişti:

    1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

    2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

    3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

    4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

    5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 02 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 18:00'e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

    6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar (T.C. Sağlık Bakanlığının diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren bilgi bankasında (http://sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi/) başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacılar; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)

    7) 5335 sayılı Kanun'un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun'un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler bu kuraya Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. Bakanlığımız dışındaki kurumlara yerleşen emekli (tabip ve uzman tabiplerin) atamaları gerçekleştirilmeyecektir.

    8) Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Memurlar 12 bin sağlık personeli alımı başladı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?