12 bin sağlık personeli alımı başladı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?

12 bin sağlık personel alımı başladı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hastanelerde çalışmak için başvuru yapmak isteyen sağlık personelleri 12 bin sağlık personeli alımı başvuru tarihini merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı personel başvurusu nasıl yapılır? Son başvuru döneminde hemşire kadrosuna ağırlık verilmesi nedeniyle bu dönemde de en çok alımların hemşire ve ebe gibi kadrolarda olması bekleniyor.

12 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞLADI MI?

Başvuru dönemi henüz başlamadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alımların Kasım ayının ilk haftasında başlayacağını duyurmuştu. Bu hafta için ilanın yayınlanması bekleniyor.