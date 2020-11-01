3.750-4.250 TL maaşla kamuya Kasım ayı personel alımı detayları belli oldu

KPSS puan şartı aranmadan sağlık kurumlarına ve belediye başkanlıkları bünyesine yapılan personel alımlarının başvuru bilgileri ve adım adım başvuru anlatımı yazımızda. İŞKUR kayıt operasyonlarınızı internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, aktüel kaydınızı oluşturabilirsiniz.
İŞKUR KASIM AYI İLANLARI
Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020
Ankara TÜBİTAK 02.11.2020
Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM 04.11.2020
Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Per. A.Ş. 06.11.2020
Konya Mevlana Kalkınma Ajansı 06.11.2020
Çanakkale Bozcaada Mahalli İdare Pers. Ltd. Şti. 02.11.2020
Isparta Ertokuş Hazır Beton Tic. Ltd. Şti. 15.11.2020
İstanbul Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Terör Mağduru Alım İlanı 06.11.2020
Bursa GEMTAŞ Gemlik İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 01.11.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 01.11.2020
Ankara TÜBİTAK Uzman Uzman Yard. Alım İlanı 16.11.2020
Burdur Tefenni Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 02.11.2020
Giresun Espiye Enerji İnş. Nak. Taah. Sos. Hiz. Tic. A.Ş. 13.11.2020
Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 02.11.2020
Amasya Gümüşhacıköy Belediyesi Per. Ltd. Şti. 01.11.2020
Çanakkale Ayvacık Belediyesi Personel Ltd.Şti. 02.11.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 06.11.2020
Aydın Çipaş Çine Gıda San. Tic. A.Ş. 02.11.2020
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı 02.11.2020
Antalya Demre Hizmet Ltd. Şti. 02.11.2020
İzmir Urit Urla İnşaat Tur. İns. Kayn. San. Tic. Ltd. Şti. 06.11.2020
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Personel A.Ş. 02.11.2020
Çorum Osmancık Belediyesi Personel Ltd. Şti. 02.11.2020
Bursa Gürsu Modern A.Ş. 01.11.2020
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 02.11.2020
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Per. A.Ş. 06.11.2020
Kocaeli Bekaş Tic. A.Ş. 01.11.2020
İzmir İzenerji İns.Kaynk. San.Tic. A.Ş. 04.11.2020
Çorum Osmancık Belediyesi Personel Ltd. Şti. 03.11.2020
Antalya Falez Çevre Ynt. Dnş. Tur. İnş. San. Tic. A.Ş. 01.11.2020
Antalya Demre Hizmet Ltd. Şti. 02.11.2020 (1)
Diyarbakır İçkale Artuklu Sarayı Kazı Başkanlığı 02.11.2020
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 03.11.2020
Kocaeli BELDE Tic. A.Ş. 02.11.2020
Nevşehir Belediyesi Personel A.Ş. 03.11.2020
Ordu Kabataş SYDV 02.11.2020
Bursa Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş. 06.11.2020
Afyonkarahisar Değirmen Ayvalı Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti. 06.11.2020
Bartın Gıda İnş. Peyz. Tur. Nak. Eğt. Akar. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. 02.11.2020
Konya Tuzlukçu Belediyesi Per. Ltd. Şti. 02.11.2020
Antalya Aksu Belediyesi Per. A.Ş. 01.11.2020
Kastamonu Çatalzeytin SYDV 09.11.2020
Eskişehir Espark A.Ş 03.11.2020