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    • 08.11.2020 10:52
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    3.750-4.250 TL maaşla kamuya Kasım ayı personel alımı detayları belli oldu

    3.750-4.250 TL maaşla kamuya oldukça merak ediliyor. Türkiye İş Kurumu kurumu resmi internet adresi Kurum Dışı Kamu İşçisi Alımı İlanları kısmı üzerinden duyurular yayımlandı.

    takvim.com.tr
    3.750-4.250 TL maaşla kamuya Kasım ayı personel alımı

    KPSS puan şartı aranmadan sağlık kurumlarına ve belediye başkanlıkları bünyesine yapılan personel alımlarının başvuru bilgileri ve adım adım başvuru anlatımı yazımızda. İŞKUR kayıt operasyonlarınızı internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, aktüel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

    İŞKUR KASIM AYI İLANLARI

    Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020

    Ankara TÜBİTAK 02.11.2020

    Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM 04.11.2020

    Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Per. A.Ş. 06.11.2020

    Konya Mevlana Kalkınma Ajansı 06.11.2020

    Çanakkale Bozcaada Mahalli İdare Pers. Ltd. Şti. 02.11.2020

    Isparta Ertokuş Hazır Beton Tic. Ltd. Şti. 15.11.2020

    İstanbul Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Terör Mağduru Alım İlanı 06.11.2020

    Bursa GEMTAŞ Gemlik İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 01.11.2020

    Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 01.11.2020

    Ankara TÜBİTAK Uzman Uzman Yard. Alım İlanı 16.11.2020

    Burdur Tefenni Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 02.11.2020

    Giresun Espiye Enerji İnş. Nak. Taah. Sos. Hiz. Tic. A.Ş. 13.11.2020

    Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 02.11.2020

    Amasya Gümüşhacıköy Belediyesi Per. Ltd. Şti. 01.11.2020

    Çanakkale Ayvacık Belediyesi Personel Ltd.Şti. 02.11.2020

    Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 06.11.2020

    Aydın Çipaş Çine Gıda San. Tic. A.Ş. 02.11.2020

    Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı 02.11.2020

    Antalya Demre Hizmet Ltd. Şti. 02.11.2020

    İzmir Urit Urla İnşaat Tur. İns. Kayn. San. Tic. Ltd. Şti. 06.11.2020

    Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Personel A.Ş. 02.11.2020

    Çorum Osmancık Belediyesi Personel Ltd. Şti. 02.11.2020

    Bursa Gürsu Modern A.Ş. 01.11.2020

    Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 02.11.2020

    Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Per. A.Ş. 06.11.2020

    Kocaeli Bekaş Tic. A.Ş. 01.11.2020

    İzmir İzenerji İns.Kaynk. San.Tic. A.Ş. 04.11.2020

    Çorum Osmancık Belediyesi Personel Ltd. Şti. 03.11.2020

    Antalya Falez Çevre Ynt. Dnş. Tur. İnş. San. Tic. A.Ş. 01.11.2020

    Antalya Demre Hizmet Ltd. Şti. 02.11.2020 (1)

    Diyarbakır İçkale Artuklu Sarayı Kazı Başkanlığı 02.11.2020

    Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 03.11.2020

    Kocaeli BELDE Tic. A.Ş. 02.11.2020

    Nevşehir Belediyesi Personel A.Ş. 03.11.2020

    Ordu Kabataş SYDV 02.11.2020

    Bursa Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş. 06.11.2020

    Afyonkarahisar Değirmen Ayvalı Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti. 06.11.2020

    Bartın Gıda İnş. Peyz. Tur. Nak. Eğt. Akar. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. 02.11.2020

    Konya Tuzlukçu Belediyesi Per. Ltd. Şti. 02.11.2020

    Antalya Aksu Belediyesi Per. A.Ş. 01.11.2020

    Kastamonu Çatalzeytin SYDV 09.11.2020

    Eskişehir Espark A.Ş 03.11.2020

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    Haberler Memurlar 3.750-4.250 TL maaşla kamuya Kasım ayı personel alımı detayları belli oldu