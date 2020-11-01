3.750-4.250 TL maaşla kamuya Kasım ayı personel alımı detayları belli oldu

KPSS puan şartı aranmadan sağlık kurumlarına ve belediye başkanlıkları bünyesine yapılan personel alımlarının başvuru bilgileri ve adım adım başvuru anlatımı yazımızda. İŞKUR kayıt operasyonlarınızı internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, aktüel kaydınızı oluşturabilirsiniz.