İŞKUR açıkladı: Kamuya şoför alınacak. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında önemli bir karar yayımlandı. İŞKUR tarafından uzun süredir beklenen Toplum Yararına Programları (TYP) alımları başladı.
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme şu şekilde:
"AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını süresince, Sağlık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşları ve bunların taşra teşkilatlarının salgınla mücadele faaliyetlerine ilişkin yürüttükleri kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla şoförlük mesleğine yönelik Toplum Yararına Program düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek programlarda 65 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri ve dördüncü fıkrasında yer alan belirli bir mesleğe yönelik TYP'lerin değerlendirilmeye alınmayacağına yönelik hüküm uygulanmaz.""
ALIM NASIL OLACAK?
TYP düzenlemesinin ardından kamu kurumları, ihtiyaç duyulması halinde TYP kapsamında personel alımında şoför kadrosuna da yer verecek. İlanlar İŞKUR typ ilanları kısmından duyurulacak.