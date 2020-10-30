İŞKUR 31 Ekim kurum dışı kamu memur alım ilanları: İtfaiye eri, zabıta memuru ve bilişim personeli alımı....

31 Ekim İŞKUR kurum dışı kamu memur alım ilanları KPSS sonuçlarının açıklanması ile birlikte oldukça popüler olmuş durumda.

Herkesin merakla beklediği memur ve personel alım ilanları bir bir yayınlanmaya başladı. Kamu kurum ve kuruluşlarında istidam edilmek üzere açıklanan ilanlarda başvuru şartlarına ilişkin tüm detaylar duyuruldu.

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