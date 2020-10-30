İŞKUR 31 Ekim kurum dışı kamu memur alım ilanları: İtfaiye eri, zabıta memuru ve bilişim personeli alımı....

31 Ekim İŞKUR kurum dışı kamu memur alım ilanları KPSS sonuçlarının açıklanması ile birlikte oldukça popüler olmuş durumda.
Herkesin merakla beklediği memur ve personel alım ilanları bir bir yayınlanmaya başladı. Kamu kurum ve kuruluşlarında istidam edilmek üzere açıklanan ilanlarda başvuru şartlarına ilişkin tüm detaylar duyuruldu.
30 Ekim İŞKUR kurum dışı kamu memur alım ilanları:
Düzce Belediye Başkanlığından İtfaiye Eri Alım İlanı 04.11.2020
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 09.11.2020
İstanbul Sarıyer Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 06.11.2020
Karabük Safranbolu Belediyesi Zabıta Memur Alım İlanı.06.11.2020
Doğu Marmara Kalkınma Ajansından Personel Alımı 02.11.2020
Mevlana Kalkınma Ajansından Personel Alımı 06.11.2020
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansından Personel Alımı 06.11.2020
Zafer Kalkınma Ajansından Personel Alımı 06.11.2020
Adana Karataş Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 13.11.2020
Ankara Mamak Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 04.12.2020
Bursa Kestel Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alımı 20.11.2020
İpekyolu Kalkınma Ajansından Personel Alım İlanı 09.11.2020
Afyonkarahisar Bolvadin Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 13.11.2020
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 06.11.2020
Serhat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 13.11.2020
Adıyaman Gölbaşı Belediyesi Memur Alım İlanı 25.11.2020
Afyonkarahisar Taşoluk Belediyesi Memur Alım İlanı 27.11.2020
Ahiler Kalkınma Ajansı 13.11.2020
Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Memur Alım İlanı 20.11.2020
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 13.11.2020
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 17.11.2020
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 16.11.2020
Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memuru Giriş Sınavı 06.11.2020
İçişleri Bakanlığı Denekler Denetçi Yardımcılığı Sınav İlanı 06.11.2020
Ankara Kalkınma Ajansından Personel Alımı 20.11.2020
Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığından Hazine Ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı 18.11.2020
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzeltme İlanı 22.11.2020
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Düzeltme İlanı 27.11.2020
Gelir Uzman Yardımcısı Sınav İlanı 20.11.2020
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Memur Alım İlanı 07.12.2020
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 04.12.2020
Nevşehir Belediye Başkanlığı Memur Alım İlanı 04.12.2020
Sivas Hafik Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 25.12.2020
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 09.11.2020
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