İş Kurumu tarafından İşbaşı Eğitim Programları kapsamında meslek başvuruları başladı. Meslek başvuruları kabul edilenlere 3 bin + 400 TL ödeme yapılıyor mu? Yeni program başvuruları gün içerilerinde veya birkaç gün arayla yayınlanıyor. Adayların bu açılan mesleklerde hem iş tecrübe kazanması hem de aileye bir katkıda bulunarak iş sahibi oluyorlar.
Kimler Başvuru Yapabiliyor?
Kuruma kayıtlı işsiz olmak. 15 yaşını tamamlamış olmak. İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak. Emekli olmamak. Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak. Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak.
Ödeme Şekli;
Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 100 TL zaruri gider ödemesi. İmalat sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi yapılıyor.
İŞKUR İşbaşı eğitim programı katılımcılarına program sonunda, katıldıkları programa ilişkin bilgileri gösteren İşbaşı Eğitim Programı Sertifikası verilmektedir. Başvuru ekranından açılan sayfa üzerinde bulunan ara butonuna basarak programların detaylarına ulaşabilirsiniz.
İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?
Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır. Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR'dan da talep edebilirler.