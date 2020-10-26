Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 27.10.2020 08:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.12.2020 10:24
    ABONE OL

    Devlete şartsız ve KPSS ile 100 bin alımı için detaylar araştırılıyor

    2021 yılında kamuya alınacak personel sayısı 100 bini bulacak. Yeni Ekonomi Program öncesinde 35 bine yakın personel alımı için karar alındığı belirtildi. 2021 yılı bütçesiyle de 65 bin personel daha alınması planlanıyor. Bütçe teklifinin süreciyle birlikte gelecek yıl kamuya ne kadar personel alacağı da netleşmeye başladı.

    takvim.com.tr
    Devlete KPSS şartsız ve KPSS ile 100 bin kamu personel alımı yapılacak-işte kadrolar

    Devlete KPSS şartsız ve KPSS ile 100 bin kamu personel alımı için detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu anlamda kadrolar ve başvuru şartlarıyla ilgili gelişmeleri haberimizde veriyoruz. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki 2021 yılı bütçe teklifinin görüşmeleri geçen hafta sunuş konuşmasıyla başladı.

    Komiser, polis memuru ile bekçi alınacak

    İhtiyaca göre kamuda açıktan veya nakil yöntemiyle atanacak ilave personelin atamalarının devam edeceği ifade edildi. 2021 bütçesi teklifine göre kamu personel giderleri kamuda istihdam edilecek yeni personel alımı kapsamında yüzde 15.3 arttırılarak 385 milyar 10 milyon liraya olarak belirlendi. 2020 bütçesinde 60 bin kamu personel alımı öngörülürken, koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaca göre doktor, uzman doktor, hemşire, eczacı, sağlık memuru başta olmak üzere sağlıkçı alındı. 2021'de de sağlık, eğitim gibi kadrolar olmak üzere Emniyet'e üniversite mezunu komiser, polis memuru ile bekçi alınacak.

    Başarı ödüllendirilecek

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eylül ayının sonunda açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nda "işgücü ve istihdam" başlığı altında kamuda kadro ve pozisyonların iş tanımlarının yapılacağı belirtildi. YEP'in ilgili bölümünde, "Çalışanların yetkinlikleri belirlenecek, norm kadro çalışmaları gerçekleştirilecek, iş tanımı ve yetkinlikler dikkate alınarak norm fazlası personelin yeniden yerleştirilmesi yapılacak, hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemi oluşturularak başarılı personelin ödüllendirilmesini sağlayacak Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulacaktır" denilmişti.

    HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

    Devlete yapılacak 100 binden fazla personel alımının aşağıdaki kadrolara yapılması bekleniyor:

    - Doktor

    - Sağlık Personeli

    - Polis

    - Bekçi

    - Asker

    - Eczacı

    - Sağlık memuru

    - Öğretmen
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Memurlar Devlete KPSS şartsız ve KPSS ile 100 bin kamu personel alımı için detaylar araştırılıyor