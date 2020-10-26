Komiser, polis memuru ile bekçi alınacak

İhtiyaca göre kamuda açıktan veya nakil yöntemiyle atanacak ilave personelin atamalarının devam edeceği ifade edildi. 2021 bütçesi teklifine göre kamu personel giderleri kamuda istihdam edilecek yeni personel alımı kapsamında yüzde 15.3 arttırılarak 385 milyar 10 milyon liraya olarak belirlendi. 2020 bütçesinde 60 bin kamu personel alımı öngörülürken, koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaca göre doktor, uzman doktor, hemşire, eczacı, sağlık memuru başta olmak üzere sağlıkçı alındı. 2021'de de sağlık, eğitim gibi kadrolar olmak üzere Emniyet'e üniversite mezunu komiser, polis memuru ile bekçi alınacak.