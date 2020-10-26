Devlete KPSS şartsız ve KPSS ile 100 bin kamu personel alımı için detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu anlamda kadrolar ve başvuru şartlarıyla ilgili gelişmeleri haberimizde veriyoruz. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki 2021 yılı bütçe teklifinin görüşmeleri geçen hafta sunuş konuşmasıyla başladı.
Komiser, polis memuru ile bekçi alınacak
İhtiyaca göre kamuda açıktan veya nakil yöntemiyle atanacak ilave personelin atamalarının devam edeceği ifade edildi. 2021 bütçesi teklifine göre kamu personel giderleri kamuda istihdam edilecek yeni personel alımı kapsamında yüzde 15.3 arttırılarak 385 milyar 10 milyon liraya olarak belirlendi. 2020 bütçesinde 60 bin kamu personel alımı öngörülürken, koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaca göre doktor, uzman doktor, hemşire, eczacı, sağlık memuru başta olmak üzere sağlıkçı alındı. 2021'de de sağlık, eğitim gibi kadrolar olmak üzere Emniyet'e üniversite mezunu komiser, polis memuru ile bekçi alınacak.
Başarı ödüllendirilecek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eylül ayının sonunda açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nda "işgücü ve istihdam" başlığı altında kamuda kadro ve pozisyonların iş tanımlarının yapılacağı belirtildi. YEP'in ilgili bölümünde, "Çalışanların yetkinlikleri belirlenecek, norm kadro çalışmaları gerçekleştirilecek, iş tanımı ve yetkinlikler dikkate alınarak norm fazlası personelin yeniden yerleştirilmesi yapılacak, hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemi oluşturularak başarılı personelin ödüllendirilmesini sağlayacak Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulacaktır" denilmişti.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
Devlete yapılacak 100 binden fazla personel alımının aşağıdaki kadrolara yapılması bekleniyor:
- Doktor
- Sağlık Personeli
- Polis
- Bekçi
- Asker
- Eczacı
- Sağlık memuru
- Öğretmen