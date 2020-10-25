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    • 01.11.2020 13:39
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    'dan sınavsız personel alımı başvuru şartları merak ediliyor!

    (), Türkiye genelinde ları (İEP) kapsamında her gün yeni bir meslek edindirme programına imza atıyor. İŞKUR üzerinden art arda duyurular yayımlandı.

    takvim.com.tr
    3750 TL maaşla İŞKUR'dan sınavsız personel alımı başvuru şartları

    3750 TL maaşla İŞKUR'dan sınavsız personel alımı için detaylar gelmeye devam ediyor. Programa katılanları mesleksel alanlarında uzlaşmasına ve iş edinilmesinde katkı sağlayan İŞKUR, program süresi süresince tüm katılımcılara giderlerini karşılamak üzere para ödüyor. İŞKUR üzerinden iş bültenleri ilanları yayımlandı.

    GÜNCEL İLANLAR

    İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımı ilanları ,alımın yapıldığı şehirler ve kadrolar şu şekilde:

    İŞBAŞI EĞİTİM KURSU İŞ İLANLARI

    KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

    Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yayımlanan personel alımı ilanlarında başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

    Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
    15 yaşını tamamlamış olmak,
    İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
    Emekli olmamak,
    Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
    Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,
    İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,
    Belirtilen şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilmektedirler.
    Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler.

    BAŞVURU

    İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki adımları takip etmesi gerekmektedir.

    https://esube.iskur.gov.tr/
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    Haberler Memurlar 3750 TL maaşla İŞKUR'dan sınavsız personel alımı başvuru şartları merak ediliyor!