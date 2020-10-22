2020 KPSS Lisans Puan Türü

2020 KPSS Lisans sınavına girecek olan adayların çözmesi gereken iki ana alan ve bu alanlar altında toplam beş ders bulunmaktadır. Bu alanlar;

Genel Yetenek Alanı; Matematik ve Türkçe

Genel Kültür Alanı; Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgisidir.

2020 KPSS Lisans sınavına katılacak olan adayların bu iki testin katsayısı ile elde edebileceği puan türleri ve bu puan türlerinin test ağırlıkları ise şu şekildedir;

Puan Türü Test Ağırlığı

KPSS P1 Genel Yetenek; %70

Genel Kültür; %30

KPSS P2 Genel Yetenek; %60

Genel Kültür; %40

KPSS P3 Genel Yetenek; %50

Genel Kültür; %50

2020 KPSS Öğretmenlik Puan Türleri

2020 yılında gerçekleştirilecek olan 2019 KPSS Eğitim Bilimleri ve 2020 KPSS ÖABT alanlarına girecek olan adayların elde edeceği temelde üç puan türü bulunmaktadır. Bunlar KPSS P10 ve KPSS P121 puan türleridir. Ayrıca İngilizce Öğretmenliği dışındaki yabancı dil öğretmenliği atamalarında kullanılacak olan puan türü KPSS P120 puan türüdür.

Her üç puan türünü de elde etmek isteyen öğretmen adaylarının, 2020 KPSS Lisans oturumuna ve 2020 KPSS Eğitim Bilimleri oturumuna girmesi zorunludur. Aksi halde ilgili puan türleri hesaplanmayacak ve tercih yapamayacaklardır.