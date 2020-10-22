YAŞ SINIRI YOK

Yayımlanacak tercih kılavuzunda alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartlarına yer verilecek. KPSS tercihleri ile yapılacak alımda zabıta memuru ve itfaiye kadroları haricinde yaş şartı aranmayacak.

MÜLAKAT YOK

Merkezi yerleştirmede adayların mezuniyetine ve KPSS puanı ile özel şartlara bakılacak. KPSS puanına göre atamalar yapılacak. Bir kadro için başvuru yapan en yüksek KPSS puanlı aday tercihlerini yapacak. Tercihini yapan adaylar, atama sonrası bir mülakat aşamasına tabi tutulmayacak.

KPSS NEDİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Kamu kurumlarında görev alacak personeli belirlemek amacıyla ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavın adıdır. Bu sınav sonuçları esas alınarak girilecek mesleğin özelliğine göre farklı alım şekilleriyle kamuya personel istihdam edilir. KPSS'ye ilişkin kural ve koşullar kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmelikle belirlenmiştir. Bu yönetmelikte A ve B grubu kadro ayrımı yapılmıştır.