2020 yılı lisans KPSS sonuçları sabah açıklandı. Bu bağlamda vatandaşlar hangi kurum kaç puanla memur alımı yapıyor? Sorusunun yanıtını oldukça merak ediyor. KPSS P1 puan türünde genel yetenek katsayısı 0,70 ve genel kültür katsayısı ise 0,30 olarak hesaplanmaktadır. Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı, Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı, İller Bankası Uzman Yardımcısı, BİST Uzman Yardımcısı, Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı, Bakanlıkların mühendislik kadroları gibi uzmanlık kadroları bu puan türüne bağlıdır. Peki devlet memuru nasıl olunur, şartları nelerdir?
Devlet memurları ne iş yaparlar?
Memurların yapmış oldukları işler yani görevleri çalıştıkları kuruma göre farklılık göstermektedir. Çoğu memur masa başı dediğimiz işlerde görev alsa da, çok sayıda memur da sahada görev alabilir. Yani memurların yapmış oldukları işlerden bahsedebilmemiz için hangi kurumda ve hangi kadro pozisyonda çalıştığına bakmak gerekmektedir.
Devlet memuru nasıl olunur?
Herhalde şimdiye kadar "Memur ol, daha rahat bir yaşantın olsun." ya da " Memur ol iş kaygın olmasın, düzenli maaşın yatsın." Gibi sözleri duymayanınız yoktur. Çünkü ülkemizde memurluk garanti bir meslek olarak görülmekte ve akabinde devlet güvencesi altında tutulduğu için de oldukça çok tercih edilmektedir. Hali hazırda memur olarak çalışan kişilerin sayısına baktığımızda bu durumu da desteklediğini görmekteyiz. Peki kimler devlet memuru olabilir?
Devlet memuru olma şartları nelerdir? Kimler devlet memuru olabilir?
Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Bunun dışında devlet memuru olacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Geçmiş senelerde bu konuda bir üst yaş sınırı da bulunmaktaydı. Ancak artık her yaştan kimse devlet memuru olabilir. Bu husus kurumlara bağlıdır. Kimi kurum 30 yaşını doldurmuş olmamak, kimi kurum 40 yaş, kimi kurum da 65 yaşına kadar olan kişileri memur olarak görevlendirebilmektedir.
Devlet memuru olarak görev almak için belli bir eğitim şartı da bulunmaktadır. En az ortaöğretim mezunu kimseler devlet memuru olarak görev alabilmektedirler.
Devlet memuru olarak görev alacak olan kişilerin kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan kişiler devlet memuru olarak görev alabilirler. Devlet memuru olmak için öncelikle yazımızda da bahsettiğimiz gibi ilk olarak öğreniminizi tamamlamanız gerekmektedir. Yani en az ortaöğretim mezunu olmanız gerekir.
Akabinde her sene yapılmakta olan KPSS yani Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmalı ve gerekli puanı almalısınız. Bundan sonra da memur kadrolarına başvuru yapmalısınız. Şayet puanınız yeterli ve memur olmaya herhangi bir engeliniz bulunmuyorsa memur olarak görev alabilirsiniz.
2020 Yılı Kamu Kurum ve Kuruluşları Memur, Sözleşmeli Personel, Sürekli/Geçici İşçi Alımı İlanları
Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, personel ve işçi gibi iş pozisyonları için başvuru yapmak isteyen adaylar internet üzerinden iş ilanlarını araştırmaya devam ediyor.
Aşağıda sıralanan ilanlar Devlet Personel Başkanlığı üzerinde yer almaktadır. Adaylar "http://euygulama.dpb.gov.tr" üzerinde yer alan ilanların kılavuzlarını inceleyerek başvuruda bulunabilirler.
Kamu Kurum ve Kuruluşları Sözleşmeli Personel, Sürekli/Geçici İşçi, Memur Alımı 2020 Yılı İlanları
* PERSONEL ALIMI YAPACAK KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAYINLADIKLARI İLANLAR *
- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 30 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DENETÇİ YARDIMCISI ALACAK (Adaylar; www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yayınlanacak olan sınav başvuru linki üzerinde yer alan "2020-2021 yılı İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formuna" www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile 02-06 Kasım 2020 tarihleri arasında erişip, elektronik ortamda doldurarak müracaat edeceklerdir.)
- KAMU İHALE KURUMU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU (Başvurular 2 Kasım 2020 tarihinde başlayacak ve 13 Kasım 2020 tarihi mesai bitiminde sona erecektir)
- SİİRT ÜNİVERSİTESİ 61 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK (16/10/2020 - 20/10/2020 tarihleri arasında)
- DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 40 ADAY MESLEK MEMURU, ÜÇÜNCÜ KATİP, MUAVİN KONSOLOS, ATAŞE, ADAY KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURU ALACAK (Giriş sınavı başvuruları 16 Kasım 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 27 Kasım 2020 Cuma günü saat 18:00'de sona erecektir.)
- AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 92 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK (16 Ekim'den itibaren 5 gün içinde)
- T.C. MERKEZ BANKASI BAŞKANLIĞI 60 UZMAN YARDIMCISI ALACAK (14-28 Ekim 2020)
- DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 1 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK (Başvurular en geç 22 Ekim 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar)
- ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 90 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (Adayların bu ilanın yayım tarihinden yani 9 Ekim'den itibaren 15 gün içerisinde)
- TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) RUTE 35 PERSONEL ALACAK (Başvuruların en geç 26/10/ 2020 tarihi saat 17:00'a kadar yapılması gerekmektedir.)
- SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 15 ZABITA MEMURU (02 Kasım - 06 Kasım 2020 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde)
- DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 10 MEMUR ALACAK (2-4 Kasım 2020 tarihleri arasında başvurular alınacak)
KPSS P3 puan türü ile ilgili alım yapan kurumlar
• Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
• Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
• Gümrük Muhafaza Memurluğu
• Gümrük Muayene Memurluğu
• Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
• Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
• Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
• Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
• T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
• Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
• Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
• Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
• Orman Genel Müdürlüğü
• Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
• Makina Kimya Endüstrisi
• Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)
• TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
• Gümrük Müsteşarlığı
• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.
• Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
• Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı
KPSS AÇIKLANDIKTAN SONRA SÜREÇ NASIL DEVAM EDECEK?
Kamuya sadece memur alınmamaktadır. Memur unvanının yanı sıra; işçi, 4/B'li sözleşmeli personel, 399'a tabi sözleşmeli personel statüsünde de istihdam yapılmaktadır. Bu alımların tümü 2020 KPSS sonuçları kullanılmaktadır.
Toplu olarak yayımlanmayacak ilanlar şu şekildedir:
1- İşçi alım ilanları
2- 4/B'li personel alım ilanları
3- Mahalli idarelere zabıta memuru ve itfaiyeci alımı
4- Adalet Bakanlığına zabıt katibi ve infaz koruma memuru alımı,
5- Askeri kurumlara sivil memur alımı