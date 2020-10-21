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    • 22.10.2020 10:37
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    • 10.12.2020 14:46
    ABONE OL

    3.500 ve 4000 TL maaşla alımları devam ediyor

    Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu duyuruların yapılması sonrasında kişilerin CV'lerini belediyelere götürerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır.

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    3.500 ve 4000 TL maaşla ikamet şartsız belediye memuru alımı

    3.500 ve 4000 TL maaşla ikamet şartsız belediye memuru alımı için vatandaşlar internette araştırmalar yapıyor. Bu anlamda KPSS şartı olmadan ve sınavsız alımlar izleniyor. Belediyelere 3.500 ve 4000 TL maaşla memur ve işçi alımı başvuruları için sayfamızda yer alan linke tıklayabilirsiniz. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda...

    GÜNCEL BELEDİYE PERSONEL ALIM İLANLARI

    MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    İPTAL İLANI YAYIMLANDI

    SAVRAN (SERBAN) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    İPTAL İLANI YAYINLANDI

    TAŞOLUK (AFYONKARAHİSAR) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MEMUR ALACAK

    GÖLBAŞI (ADIYAMAN) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MEMUR ALACAK

    BOLVADİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    3 MEMUR ALACAK

    MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    50 ZABITA MEMURU DÜZELTME

    SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    4 MEMUR ALACAK

    KARATAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 MEMUR ALACAK

    İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    6 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

    KESTEL (BURSA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    5 ZABITA MEMURU ALACAK

    SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    15 ZABITA MEMURU

    GÖYNÜK (BOLU) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 MEMUR ALACAK

    DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    20 MEMUR ALACAK

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