3.500 ve 4000 TL maaşla ikamet şartsız belediye memuru alımı için vatandaşlar internette araştırmalar yapıyor. Bu anlamda KPSS şartı olmadan ve sınavsız alımlar izleniyor. Belediyelere 3.500 ve 4000 TL maaşla memur ve işçi alımı başvuruları için sayfamızda yer alan linke tıklayabilirsiniz. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda...
GÜNCEL BELEDİYE PERSONEL ALIM İLANLARI
MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İPTAL İLANI YAYIMLANDI
SAVRAN (SERBAN) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İPTAL İLANI YAYINLANDI
TAŞOLUK (AFYONKARAHİSAR) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK
GÖLBAŞI (ADIYAMAN) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK
BOLVADİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3 MEMUR ALACAK
MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
50 ZABITA MEMURU DÜZELTME
SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
4 MEMUR ALACAK
KARATAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
6 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK
KESTEL (BURSA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5 ZABITA MEMURU ALACAK
SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
15 ZABITA MEMURU
GÖYNÜK (BOLU) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK
DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
20 MEMUR ALACAK
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