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    • Memurlar
    • 22.10.2020 11:18
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    • 09.12.2020 15:09
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    22 Ekim üzerinden şartsız ve sınavsız temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları!

    22 Ekim güncel başvuru iş ilanları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Ekim ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde şartsız ve sınavsız temizlik ve güvenlik görevlisi alımı için başvurular devam ediyor.

    takvim.com.tr
    KPSS şartsız ve sınavsız temizlik ve güvenlik görevlisi alımı

    22 Ekim İŞKUR güncel başvuru iş ilanları vatandaşların gündeminde. İŞKUR, temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi pozisyonuna da binlerce personel alımı yapıyor. Özel sektör ve kamu kurumu bünyesine yapılacak olan alımlara başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları ve sağlık problemlerinin bulunmaması gerekmektedir. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda...

    İŞKUR GÜVENLİK VE TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞEKLİ

    İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımlarına başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.

    GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    - En az ilköğretim mezunu olmak,

    - Sağlık problemi bulunmamak,

    - Takım çalışmasına yatkın,

    - Kişisel temizliğine önem veren,

    TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMLARI

    GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMLARI

    GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMLARI

    GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIM İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

    TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIM İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

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    Haberler Memurlar 22 Ekim İŞKUR üzerinden KPSS şartsız ve sınavsız temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları!