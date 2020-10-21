22 Ekim İŞKUR güncel başvuru iş ilanları vatandaşların gündeminde. İŞKUR, temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi pozisyonuna da binlerce personel alımı yapıyor. Özel sektör ve kamu kurumu bünyesine yapılacak olan alımlara başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları ve sağlık problemlerinin bulunmaması gerekmektedir. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda...