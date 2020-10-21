22 Ekim İŞKUR güncel başvuru iş ilanları vatandaşların gündeminde. İŞKUR, temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi pozisyonuna da binlerce personel alımı yapıyor. Özel sektör ve kamu kurumu bünyesine yapılacak olan alımlara başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları ve sağlık problemlerinin bulunmaması gerekmektedir. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda...
İŞKUR GÜVENLİK VE TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞEKLİ
İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımlarına başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- En az ilköğretim mezunu olmak,
- Sağlık problemi bulunmamak,
- Takım çalışmasına yatkın,
- Kişisel temizliğine önem veren,
TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMLARI
GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMLARI