

NASIL BAŞVURULUYOR?

Özel sektör; acilen bin 122 temizlik görevlisi, bin 95 makineci (dikiş) arıyor. Bin 42 kişiyle gazaltı kaynakçısı, 919 kişiyle satış danışmanı, 872 kişiyle ön muhasebeci en çok aranan elemanlar arasında yer alıyor. İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.