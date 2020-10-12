İŞKUR 58 bin açık iş ilanı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Özellikle beden işçisi, temizlik görevlisi, makineci ve şoför alımları oldukça rağbet görüyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR, yılbaşından bu yana 657 bin 714 kişiyi işe yerleştirdi.
NASIL BAŞVURULUYOR?
Özel sektör; acilen bin 122 temizlik görevlisi, bin 95 makineci (dikiş) arıyor. Bin 42 kişiyle gazaltı kaynakçısı, 919 kişiyle satış danışmanı, 872 kişiyle ön muhasebeci en çok aranan elemanlar arasında yer alıyor. İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.
İŞKUR'a Nereden Kayıt Yaptırılır?
Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.