Kamu ve özel sektörlerin personel istihdamını gerçekleştiren İŞKUR bu alanda hizmet vermeye devam ediyor. Hastanelerde kamu personel sınavı şartı olmadan hemşire, hasta kabul kayıt ve temizlik görevlisi personeli alımı yapılacağı duyuruldu. İŞKUR ebe, hemşire, temizlik personeli, hasta kabul kayıt görevlisi alım ilan detayları ile ilgili tüm gelişmeler ile ilgili son dakika haberleri…
İŞKUR'DAN HASTANELERE PERSONEL ALIMI
İŞKUR'un en son yayınlanan ilanlarını kontrol ettiğimizde özel ve kamu kuruluşlarına personel almaya devam ettiğini görüntüledik. Hastaneler bünyesinde görevlendirmek üzere; hasta kabul, danışma, temizlik görevlisi ve hemşire gibi alımlar yapan İŞKUR binlerce kişiyi iş sahibi yapmaya devam ediyor. Hastanelere hasta kabul, danışma ya da temizlik görevlisi olarak başvurmak için İŞKUR üzerinden kayıt yaparak, aradığınız mesleğin adını yazmanız yeterli olacak. Çıkan ekranda şehirleri ve iş ilanlarını görerek kendinize uygun olan ilana başvurabilirsiniz. Eğer İŞKUR kaydınız yoksa ve internet üzerinden kayıt işlemi yapamıyorsanız size en yakın İŞKUR merkezine giderek görevli ile birlikte kayıt yapmanız mümkün.
İŞKUR HASTANELERE HANGİ KADROLARDA ALIM YAPACAK?
Hastaneler bünyesine yapılan personel alımında pozisyonlar şu şekilde:
Temizlik personeli
Güvenlik görevlisi
Ambulans sürücüsü
Büro memuru
Hasta bakımı elemanı
Tıbbi sekreter
Anestezi Teknikeri
Diş hekimi yardımcısı
Acil Tıp Teknisyeni
Doktor yardımcısı
Diyaliz Teknikeri
Hemşire
Ebe
Muhasebe personeli
Büro personeli
Acil Tıp Teknisyeni
Hasta kayıt kabul görevlisi
Hasta danışmanı
Hastane hizmetlisi.
Şoför
Ağız Diş Sağlığı Teknisyeni
Teknisyen
Tıbbi Görüntüleme Teknikeri
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlana başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru genel şartları şu şekilde:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- En az ilkokul mezunu olmak ve mesleğin gerektirdiği mezuniyet şartına haiz olmak,
- Hastane ortamında çalışmasına engel sağlık sorunu olmaması
- Alınacağı görevini yapmasına engel sağlık sorunu olmaması
- Hastalarla ilişkisi iyi olması, iyi anlaşması
- Diksiyonu düzgün olması