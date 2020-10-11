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    • 18.10.2020 15:46
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    şartsız hastanelere 3500-4000 TL maaşla personel alımı devam ediyor

    Hastanelerde sınavı şartı olmadan hemşire, hasta kabul kayıt ve temizlik görevlisi personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Alımlar üzerinden sürüyor. Diğer taraftan başvurular Online olarak gerçekleştirilebilecek farklı illerde farklı hastanelerde İŞKUR üzerinden personel alımı yapılacağı duyuruldu.

    takvim.com.tr
    KPSS şartsız hastanelere 3500-4000 TL maaşla personel alımı

    Kamu ve özel sektörlerin personel istihdamını gerçekleştiren İŞKUR bu alanda hizmet vermeye devam ediyor. Hastanelerde kamu personel sınavı şartı olmadan hemşire, hasta kabul kayıt ve temizlik görevlisi personeli alımı yapılacağı duyuruldu. İŞKUR ebe, hemşire, temizlik personeli, hasta kabul kayıt görevlisi alım ilan detayları ile ilgili tüm gelişmeler ile ilgili son dakika haberleri

    İŞKUR'DAN HASTANELERE PERSONEL ALIMI

    İŞKUR'un en son yayınlanan ilanlarını kontrol ettiğimizde özel ve kamu kuruluşlarına personel almaya devam ettiğini görüntüledik. Hastaneler bünyesinde görevlendirmek üzere; hasta kabul, danışma, temizlik görevlisi ve hemşire gibi alımlar yapan İŞKUR binlerce kişiyi iş sahibi yapmaya devam ediyor. Hastanelere hasta kabul, danışma ya da temizlik görevlisi olarak başvurmak için İŞKUR üzerinden kayıt yaparak, aradığınız mesleğin adını yazmanız yeterli olacak. Çıkan ekranda şehirleri ve iş ilanlarını görerek kendinize uygun olan ilana başvurabilirsiniz. Eğer İŞKUR kaydınız yoksa ve internet üzerinden kayıt işlemi yapamıyorsanız size en yakın İŞKUR merkezine giderek görevli ile birlikte kayıt yapmanız mümkün.


    İŞKUR HASTANELERE HANGİ KADROLARDA ALIM YAPACAK?

    Hastaneler bünyesine yapılan personel alımında pozisyonlar şu şekilde:

    Temizlik personeli

    Güvenlik görevlisi

    Ambulans sürücüsü

    Büro memuru

    Hasta bakımı elemanı

    Tıbbi sekreter

    Anestezi Teknikeri

    Diş hekimi yardımcısı

    Acil Tıp Teknisyeni

    Doktor yardımcısı

    Diyaliz Teknikeri

    Hemşire

    Ebe

    Muhasebe personeli

    Büro personeli

    Acil Tıp Teknisyeni

    Hasta kayıt kabul görevlisi

    Hasta danışmanı

    Hastane hizmetlisi.

    Şoför

    Ağız Diş Sağlığı Teknisyeni

    Teknisyen

    Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

    BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

    İlana başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru genel şartları şu şekilde:

    - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    - 18 yaşını tamamlamış olmak,

    - En az ilkokul mezunu olmak ve mesleğin gerektirdiği mezuniyet şartına haiz olmak,

    - Hastane ortamında çalışmasına engel sağlık sorunu olmaması

    - Alınacağı görevini yapmasına engel sağlık sorunu olmaması

    - Hastalarla ilişkisi iyi olması, iyi anlaşması

    - Diksiyonu düzgün olması
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    Haberler Memurlar KPSS şartsız hastanelere 3500-4000 TL maaşla personel alımı devam ediyor